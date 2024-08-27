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蔣萬安拍板明年總預算2024億新高 教育基金捷運增最多

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

台北市長蔣萬安今天上午市政會議拍板明年度總預算，台北市明年度總預算歲入計2044.12億元，比今年增加123.64億元、增幅為6.44%；至於明年度歲出2024.45億元創新高，包括因應明年度公教人員調薪3%經費17.71億；比今年成長117.33億元，增幅6.15%。

北市府主計處表示，台北市明年度總預算，歲入歲出賸餘19.67億元，扣除債務還本92.42億元，淨計還須融資調度72.75億元，全數以移用前年度歲計賸餘予以彌平，並未舉借債務。

其中歲入增加123.64億元，是因普通統籌分配稅款增加117.13億元，一般性補助款增加12.58億元等所致；歲出增加117.33億元，主要是補助地方教育發展基金651.54億元，較上年度增加42.47億元（包括因應明年度公教人員調薪3%所需增加補助8.19億元）；還有補助北市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設及租稅增額收益（TIF）48.64億元，較去年增加27.64億元。

另外，辦理河川及雨水下水道與衛生下水道工程、公共用地補償、公園及綠化工程、路燈整建及新設工程、道路及橋梁工程等144.62億元，較去年度淨增加16.64億元；籌辦2025世界壯年運動會10.40億元，較去年度增加5.89億元；老人乘車及文康休閒補助、社會住宅分級租金補貼（含育兒租金加碼補貼）、致送長者重陽節禮金等31.38億元，較去年度增加5.40億元。

至於興隆、關渡及大湖消防分隊新建工程5.71億元，較去年度增加5.13億元；增撥北市住宅基金取得社宅興建基地及支應社宅興建資金需求5.71億元，較上年度增加5億元等所致。

捷運 社宅

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