蔣萬安拍板明年總預算2024億新高 教育基金捷運增最多

為改善停車時都會聞到一股屎臭味的現象，新北市水利局將57處公有路外停車場接管完成，這不僅降低了停車場維護管理成本，還解決化糞池人孔發臭問題。現在，不管是停車或牽車，都不用在忍受臭味而急沖沖離開。

2024-08-27 16:37