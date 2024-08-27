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臺北爵士音樂節 8/30盛大登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

2024臺北爵士音樂節即將於8月30日正式開跑，今年適逢農曆龍年，本次臺北爵士音樂節以「龍來舞爵士」（Long Lai Vu Jazz）為主題，融合東方文化與西方爵士樂，也展現出臺灣本土原創爵士音樂在過去20年的蓬勃發展。

北市文化局表示，本次精彩系列活動將由本屆選拔脫穎而出的5組爵士新秀樂團揭開序幕，自8月30日起在臺北3間Live House輪番登台帶來精彩演出，而臺北爵士音樂節每年吸引無數爵士迷朝聖的重頭戲：爵士戶外音樂會，則將在9月6日至9月8日於大安森林公園主舞台華麗登場，由美國傳奇吉他手Mike Stern、臺灣鼓王黃瑞豐、金曲與金音獎常勝軍蘇珮卿等超強陣容為市民帶來精彩絕倫的爵士音樂饗宴。

聚傳媒

北市 大安森林公園 音樂會

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