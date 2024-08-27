新北無採購反偷拍設備 只能靠各校警衛、行政人力每月巡查

台北市校園的反偷拍設備，竟有已經買了20、30年的古早器材設備，而新北部分目前都沒有設置，也沒有規畫相關經費，只有固定巡查機制。新北教育局表示，都有要求各校設置警衛人力巡檢校園，每月至少1次，重點地區增加頻率。議員認為，應由教育部主動全面協助。

教育局表示，目前無統計各校反偷拍設備數量，也還沒有相關經費規畫。教育局已持續定期函文各校，啟動校園安全盤查機制，及舉行校園空間安全檢視說明會，加強校園安全維護，另倘校內發現可疑之處，應立即主動進行通報及報警，以杜絕校園偷拍事件。

教育局表示，各級學校以依要求皆設置專職警衛人力，全面巡檢校園，每月至少巡檢1次，並針對游泳池、浴室、更衣室、廁所等重點地區增加巡查頻率，防堵偷拍事件。

另外，教育局也加強安全管理意識宣導，強化學生防針孔概念，提醒需注意學校環境，暨生活中各處的插座孔、鏡子、廁所不明物體，如發現可疑之處，應立即主動進行向學校通報或報警處理。

新北市議員江怡臻表示，偷拍事件時有所聞，特別在創意私房案件有國小教師涉案，更令人感到驚悚不安。新北校園數眾多，統籌分配款長期不足，最近才好不容易編列一千萬監視器改善經費，但仍不敷使用，而這已是長期爭取的結果。