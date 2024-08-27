快訊

中國西太平洋軍演花費153億美元 強化控制第一島鏈

不知袋裡裝5百萬？鄭文燦辯現金被丟包在官邸 「木盒返還說」遭檢打臉

影／違室內裝修辦法？民眾黨新辦公室環境曝 北市建管處稽查結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北無採購反偷拍設備 只能靠各校警衛、行政人力每月巡查

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北校園目前都沒有設置反偷拍設備，也沒有規畫相關經費，只有固定巡查機制。圖／新北市教育局提供
新北校園目前都沒有設置反偷拍設備，也沒有規畫相關經費，只有固定巡查機制。圖／新北市教育局提供

台北市校園的反偷拍設備，竟有已經買了20、30年的古早器材設備，而新北部分目前都沒有設置，也沒有規畫相關經費，只有固定巡查機制。新北教育局表示，都有要求各校設置警衛人力巡檢校園，每月至少1次，重點地區增加頻率。議員認為，應由教育部主動全面協助。

教育局表示，目前無統計各校反偷拍設備數量，也還沒有相關經費規畫。教育局已持續定期函文各校，啟動校園安全盤查機制，及舉行校園空間安全檢視說明會，加強校園安全維護，另倘校內發現可疑之處，應立即主動進行通報及報警，以杜絕校園偷拍事件。

教育局表示，各級學校以依要求皆設置專職警衛人力，全面巡檢校園，每月至少巡檢1次，並針對游泳池、浴室、更衣室、廁所等重點地區增加巡查頻率，防堵偷拍事件。

另外，教育局也加強安全管理意識宣導，強化學生防針孔概念，提醒需注意學校環境，暨生活中各處的插座孔、鏡子、廁所不明物體，如發現可疑之處，應立即主動進行向學校通報或報警處理。

新北市議員江怡臻表示，偷拍事件時有所聞，特別在創意私房案件有國小教師涉案，更令人感到驚悚不安。新北校園數眾多，統籌分配款長期不足，最近才好不容易編列一千萬監視器改善經費，但仍不敷使用，而這已是長期爭取的結果。

江怡臻呼籲，中央要正視校園硬體設備，避免縣市落差，若要增設反偷拍器材，應由教育部主動、全面協助為佳。

新北校園目前都沒有設置反偷拍設備，也沒有規畫相關經費，只有固定巡查機制。圖／新北市教育局提供
新北校園目前都沒有設置反偷拍設備，也沒有規畫相關經費，只有固定巡查機制。圖／新北市教育局提供

偷拍 校園安全

延伸閱讀

賴清德老家將開幕 藍營議員：與新平溪煤礦園區強烈對比

三重私幼不當對待遭停招 說明會又便宜行事騙過教育局

北市校園反偷拍驚見還有80年代「古董級」設備 議員轟離譜促更新

林郁婷教練受江怡臻專訪 目標讓台灣拳擊成「好」字

相關新聞

蔣萬安拍板明年總預算2024億新高 教育基金捷運增最多

台北市長蔣萬安今天上午市政會議拍板明年度總預算，台北市明年度總預算歲入計2044.12億元，比今年增加123.64億元、...

新北無採購反偷拍設備 只能靠各校警衛、行政人力每月巡查

台北市校園的反偷拍設備，竟有已經買了20、30年的古早器材設備，而新北部分目前都沒有設置，也沒有規畫相關經費，只有固定巡...

江蕙復出登大巨蛋唱國慶 北市觀傳局：開放民眾索票

萬眾矚目二姐、江蕙引退近9年，今天透過寬宏藝術發表聲明證實將復出，替十月國家慶典重拾麥克風。台北市觀傳局透露，國慶晚會舉...

搶贏陳其邁？江蕙大巨蛋國慶晚會復出開唱 蔣市府說話了

台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁近期都向天后江蕙招手，盼復出開唱。日前傳出江蕙最快可能在國慶晚會復出開唱。寬宏藝術今天發表...

蔣萬安拍板114年度總預算案 歲出2024億元創新高

台北市長蔣萬安今天拍板通過114年度總預算案，歲入計列2044餘億元、歲出核列2024餘億元，皆是歷年新高，而歲出增加主...

新北市57處公有路外停車場污水接管完成 告別臭屎味

為改善停車時都會聞到一股屎臭味的現象，新北市水利局將57處公有路外停車場接管完成，這不僅降低了停車場維護管理成本，還解決化糞池人孔發臭問題。現在，不管是停車或牽車，都不用在忍受臭味而急沖沖離開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。