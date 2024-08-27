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江蕙復出登大巨蛋唱國慶 北市觀傳局：開放民眾索票
萬眾矚目二姐、江蕙引退近9年，今天透過寬宏藝術發表聲明證實將復出，替十月國家慶典重拾麥克風。台北市觀傳局透露，國慶晚會舉辦於大巨蛋，也是希望民眾能一同慶祝國家慶典，因此會開放民眾免費索票，預計九月下旬公布細節。
江蕙近期頻頻被台北市及高雄市府盛情邀約復出。沒想到今天江蕙便透過寬宏藝術發表聲明提到，「二姐江蕙，很榮幸受邀十月份國家慶典。謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！」
台北市觀傳局主秘蕭君杰表示，市府很感謝並期待江蕙為國家慶典願意再重返舞台。至於復出舞台等設計，蕭君杰表示，由於還有相關儀典及其他表演團體，因此舞台上仍在規畫設計當中。
蕭君杰也說，以往國慶晚會主要是邀請各國使節、歸國僑胞，這次選在容留大的大巨蛋舉辦，就是期盼民眾能同樂國家慶典，因此會開放民眾免費索票，相關細節會於九月下旬記者會時公布。
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