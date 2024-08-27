蔣萬安拍板114年度總預算案 歲出2024億元創新高

台北市長蔣萬安今天拍板通過114年度總預算案，歲入計列2044餘億元、歲出核列2024餘億元，皆是歷年新高，而歲出增加主因是為補助教育發展基金及捷運建設基金等。

蔣萬安今天主持市政會議，通過114年度台北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表、113年度台北市總預算第二次追加（減）預算案、台北都會區大眾捷運系統特別預算114年度建設經費，將送市議會審議。

台北市主計處說明，明年總預算案歲入計列新台幣2044.12億元，較今年增加123.64億元、增幅6.44%，主要是因為普通統籌分配稅款增加117.13億元，及一般性補助款增加12.58億元。

歲出部分，主計處表示，明年核列2024.45億元，較今年成長117.33億元、增幅6.15%，主要是因為補助地方教育發展基金的經費增加42.47億元、補助大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設及租稅增額收益（TIF）增加27.64億元，以及辦理河川及雨水下水道、道路及橋梁等工程經費增加16.64億元。

此外，籌辦2025世界壯年運動會的預算較今年增加5.89億元，辦理老人乘車補助、社會住宅分級租金補貼、致送長者重陽節禮金等增加5.4億元，為取得社宅興建基地及資金而增撥住宅基金5億元。

主計處指出，明年度歲入歲出賸餘19.67億元，扣除債務還本92.42億元，尚須融資調度72.75億元，全數以移用前年度歲計賸餘予以彌平，未舉借債務。

根據主計處網站，明年歲入、歲出皆創資料自99年度起登載以來的新高。