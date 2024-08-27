搶贏陳其邁？江蕙大巨蛋國慶晚會復出開唱 蔣市府說話了

台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁近期都向天后江蕙招手，盼復出開唱。日前傳出江蕙最快可能在國慶晚會復出開唱。寬宏藝術今天發表聲明證實江蕙今年將出席10月國慶晚會。北市府今也證實，今年10月5日國慶晚會邀請到二姐天后江蕙來復出開唱。

市府發言人殷瑋表示，國慶晚會將會是大巨蛋第一場非體育賽事形式的相關活動，也是江蕙二姐復出的第一唱，台北市府在這邊要表達誠摯的感謝。

台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁近日都在積極爭取江蕙復出開唱，甚至蔣萬安日前受訪也表示，他是江蕙粉絲，與太太在宜蘭的婚宴也是放江蕙的「家後」，期盼江蕙可以成為大巨蛋可以舉辦演唱會，第一個攻蛋的藝人，這樣的歷史時刻，只有江蕙能匹配。