新北紀錄片獎進軍波士頓！ 簡嫚書甜笑任年度活動大使

新北市政府新聞局今與波士頓台灣影展協會辦「簽署合作備忘錄暨年度形象影片發布會」，並找來藝人簡嫚書任2024新北市紀錄片獎年度活動大使。新北市長侯友宜表示，新北紀錄片獎邁向14年，持續走向國際，從新加坡、泰國、法國，如今將到波士頓參加影展，一路走來記載新北感人故事，要讓全世界看到新北紀錄片。

侯友宜表示，他從任副市長到市長，一路見證新北紀錄片，新北積極拓展國內外多元宣傳與播映管道，不僅在長榮航空上可以看到新北紀錄片，這次與波士頓台灣影展達成合作，透過紀錄片將台灣的故事、溫暖人心的時刻，傳遞到美國，盼藉影像力量達到國際城市文化交流。

波士頓台灣影展協會創會董事暨首任會長藍凡耘表示，協會是2019年創立的非營利組織，也是美國首個正式登記立案的台灣影展協會，旨在推廣台灣影視作品，促進台灣與北美及其他地區跨文化交流。為加深雙方合作，今也簽署合作備忘錄，將為新北市紀錄片獎在海外推廣打下基礎。