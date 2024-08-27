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北市抽驗生鮮蔬果12件不合格 馬辣「百香果」檢出禁用農藥

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府7月抽驗50件蔬果產品，結果今出爐，馬辣頂級鴛鴦鍋信義店的百香果、台南海鮮會館的香菜等12件被檢出不符農藥殘留容許量標準。圖／北市衛生局提供
北市府7月抽驗50件蔬果產品，結果今出爐，馬辣頂級鴛鴦鍋信義店的百香果、台南海鮮會館的香菜等12件被檢出不符農藥殘留容許量標準。圖／北市衛生局提供

北市府為民眾把關食品安全，定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，7月1日至4日共抽驗50件蔬果產品，檢驗結果今出爐，其中12件被檢出不符農藥殘留容許量標準，包含馬辣頂級鴛鴦鍋信義店的百香果、台南海鮮會館的香菜。 

衛生局說，此次不符規定產分別是，果鮮蔬果超市的黑葉荔枝、五常市場的荔枝、明欣鮮果專賣店的荔枝、我家蔬果園的龍眼、上奕商行的波羅蜜、環南中繼市場蔬菜攤0068號的白蘿蔔與0032號的九層塔、粒粒鮮的九層塔、回田蔬苑的九層塔等。

衛生局表示，馬辣頂級鴛鴦鍋信義店的百香果被檢出，不得檢出的殺蟲劑賽滅淨0.12ppm，士林區台南海鮮會館的香菜則是檢出農藥賓克隆0.04ppm，超過標準0.01ppm以下。

衛生局指出，4件九層塔、3件荔枝，以及百香果、白蘿蔔、香菜、龍眼、波蘿蜜各1件，各檢出1至2項殘留農藥不符農藥殘留容許量標準規定；除龍眼、波蘿蜜，均屬高風險農產品。

針對不符規定產品，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦。另已通知北農依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天。

衛生局說，殘留農藥含量不符農藥殘留容許量標準者，違反食安法第15條第1項第5款殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元至2億元罰鍰。若無法交代來源，依同法第47條可處分販售業者3萬元至300萬元罰鍰。

北市府7月抽驗50件蔬果產品，結果今出爐，馬辣頂級鴛鴦鍋信義店的百香果、台南海鮮會館的香菜等12件被檢出不符農藥殘留容許量標準。圖／北市衛生局提供
北市府7月抽驗50件蔬果產品，結果今出爐，馬辣頂級鴛鴦鍋信義店的百香果、台南海鮮會館的香菜等12件被檢出不符農藥殘留容許量標準。圖／北市衛生局提供
北市府7月抽驗50件蔬果產品，結果今出爐，馬辣頂級鴛鴦鍋信義店的百香果、台南海鮮會館的香菜等12件被檢出不符農藥殘留容許量標準。圖／北市衛生局提供
北市府7月抽驗50件蔬果產品，結果今出爐，馬辣頂級鴛鴦鍋信義店的百香果、台南海鮮會館的香菜等12件被檢出不符農藥殘留容許量標準。圖／北市衛生局提供

荔枝 衛生局 農藥殘留

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