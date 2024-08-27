飛官羅盤異常發現十三行遺址 博物館推活動致敬國軍

1名空軍少校1955年駕機飛越八里觀音山上空，羅盤出現異常，經調查確認十三行遺址存在，也使珍貴文物出土。十三行博物館為向國軍致敬，軍人憑證件可領券兌換在地冰柚茶。

新北市十三行博物館今天說，空軍少校潘克永1955年駕機飛越八里鄉觀音山上空，因機上羅盤突現異常，他敏銳推測地面可能蘊藏大規模鐵礦床；經後續深入調查，潘克永1957年攜手台大地質學家林朝棨與工程師黃瀛東共同勘查八里鄉頂罟村，不僅發現大量鐵塊、鐵渣，更出土陶片、石支腳和凹石等珍貴史前文物。這次調查確認十三行遺址存在，更開啟台灣考古新紀元。

十三行博物館說，為紀念這段由軍人揭開的考古篇章，特別在軍人節推出「飛越時空．尋根探源」期間限定活動。自8月31日至9月8日，軍人只要至十三行博物館服務台出示有效證件，即可領券兌換八里在地特色飲品冰柚茶1杯。每名國軍限領1杯，送完為止。

十三行博物館長羅珮瑄表示，這次活動不僅讓更多人了解軍人在國防之外對文化傳承重要貢獻，也喚起大眾對考古學興趣，認識十三行遺址發現歷程。

此外，十三行博物館與新北市淡水區商圈文化觀光協會及新北市八里渡船頭商圈協會合作，眾多淡水及八里商家推出軍人專屬優惠或精美小禮。