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亂停車、丟垃圾及攤販進駐 居民憂「賴皮寮」亂象再現

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
賴清德新北市萬里老家在選戰期間一度成為熱門景點，未來將成為礦工紀念館，住戶憂心「賴皮寮」亂象再現，盼能有完整規畫。記者游明煌／攝影
賴清德新北市萬里老家在選戰期間一度成為熱門景點，未來將成為礦工紀念館，住戶憂心「賴皮寮」亂象再現，盼能有完整規畫。記者游明煌／攝影

賴清德總統新北市萬里老家在選戰期間一度成為熱門景點，連攤販都進駐做生意，汽車亂停、垃圾亂丟，甚至有人相揪在一旁大樹下煮火鍋，讓附近住戶不堪其擾，未來將成為礦工紀念館，住戶憂心「賴皮寮」亂象恐再現。市議員張錦豪說，未來停車會進行管理，不會讓民眾亂停，影響附近住戶安寧。

賴清德老家將在10月採預約開放導覽，做為「礦工生活紀念館」公益使用，張錦豪表示，目前規畫的行程約近1小時，除了老家1、2樓的參觀外，結合「萬里六坑事務所」、「萬里六坑煤礦口」，形成「萬里礦工生活紀念園區」，委託萬里在地社團管理，即日起接受報名，10月起每周五、六、日上下午各二場導覽，每場10人，主是是讓民眾了解礦工生活的艱辛，透過影像及礦坑的實際體驗，讓民眾了解。

賴清德老家選舉期間被稱為「賴皮寮」，成為熱門景點，政治人物、網紅、政治團體、不同立場民眾等都爭相打卡。

附近住戶今天說，當時連攤販都進駐做生意，汽車亂停、垃圾亂丟，甚至有人相揪在一旁大樹下煮火鍋，讓住戶不堪其擾，「現在要正式變成紀念館，大家擔心賴皮寮亂象再現，怕汽車又亂停。」

住戶更擔心，以後固定成為紀念館後會帶來人潮，攤販恐怕會跟著來，如果沒管理好，怕又是一次災難。

張錦豪說，未來停車會進行管理，規畫空地為停車區，不會讓民眾亂停在住戶前方的私人土地，影響附近住戶安寧，相關秩序、環境、停車都會有規畫。

金山警分局表示，總統大選投票前很多人來，大選後仍有人會出現，警方至今都還不定時巡邏，未來成為紀念館後仍會不定時巡邏，維護現場秩序和民眾安全，避免不同政治立場的民眾有衝突發生。因為雖然可進入參觀，但仍可能有不同政治立場的人在外拍照、聊天、觀看。

住戶 紀念館 萬里 賴皮寮

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