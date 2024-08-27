北市大湖公園水池綠油油飄惡臭 優養化、藻華現象嚴重

有民眾近日陳情，台北市內湖區大湖公園水質變差、飄有魚屍和垃圾，在湖邊散步都能聞到惡臭，綠油油一片嚴重優養化。北市工務局今回應，夏季水池優養化、藻華現象加劇，除每日打撈魚屍、垃圾，移除外來魚種減少排泄物，並設置生態浮島，透過植栽水生植物吸收營養鹽，改善水質。

北市議員游淑慧指出，民眾在大湖公園散步時，發現最近水質變得很差，優養化嚴重，還有垃圾、魚屍漂浮在水面上。向市府單位反映後，公園處說大湖公園湖泊屬於滯洪池，由水利處管理、水質由環保局檢測，水利處說以定期監控淤泥狀態，水質由公園處負責，環保局也說大湖公園是公園處管理，各單位互相推諉責任。

游淑慧表示，大湖公園不僅能夠野餐，還時常有人在湖邊垂釣，移除外來種魚類，更是親子休閒得好去處，擁有10公頃的公園湖泊，要求北市府應盡速處理水質問題。

北市工務局回應，大湖公園因水源及民眾釣魚不當撒餌、民眾放養鴨鵝，以及放生外來魚種大量繁殖，造成水質逐漸惡化，加上富含養分的湖水因夏季水溫較高，讓藻類生長更旺盛，在水流平緩處常形成藻華現象，影響生態。

為了改善大湖公園環境，工務局表示，除了要求委外廠商每天打撈湖岸邊的魚屍和垃圾外，公告修正大湖、碧湖、南港公園釣魚區，以限縮釣魚範圍改善湖水水質，並透過定期移除外來魚種，減少魚類產生的排泄物亦可降低水中營養鹽。

工務局說，從2021年起，每年於大湖公園辦理移除活動，透過志工協力生態修復並帶動民眾認識外來種危害。湖岸也設置14座生態浮島，透過栽種水生植物吸收水中營養鹽並提供鳥類及龜類的水生動物不受人類侵擾的棲息，湖域每日皆有駐警巡邏，勸導民眾勿於禁釣區釣魚及禁止餵食動物，避免水質受到汙染。