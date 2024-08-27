秀朗橋鋪面更新尚待完善 輪椅族通行將新增無障礙坡道

新北秀朗橋近期完成人行道鋪面更新，不過有民眾反映，原階梯處沒有完善無障礙通行坡道，非常可惜，每次要推家中長輩上下橋非常不便。新北市議員陳儀君指出，接獲陳情後會勘，大家共識做改善，預計年底前完工。新北養工處表示，經會勘決定增設斜坡道，接下來將先請顧問公司評估。

連結新北中和及新店的秀朗橋是當地重要聯絡橋樑，平時也會有人行走，不過卻沒有無障礙坡道，輪椅族可能得與汽機車爭道。民眾反映，每次要推家中長輩由新店端至中和端時，從右側要上橋都非常的不便，前陣子看到橋鋪面更新，但卻僅有階梯而無斜坡道，非常可惜。

陳儀君指出，有收到民眾反映秀朗橋人行道有設置無障礙斜坡道的需求，為方便推行輪椅的民眾更輕鬆上下橋，經會勘後大家決議增設斜坡道，改善工程預計於今年年底前完成，提供更多無障礙設施，為身障民眾帶來更便捷的出行體驗。