【即時短評】總統不能只管「一家之事」 全國礦宅、礦場求公平對待

賴清德總統在競選期間，萬里老家因違建爭議，被人譏諷為「賴皮寮」，頗為難堪。主政100天後，賴家今天變身「礦工生活紀念館」，或許已找到出路，但全國其實仍有廣大礦宅、礦場面臨困境。「礦工之子」位居大位，理應更積極擘畫國土計畫，追求社會公平。

回顧2024總統大選，賴清德出生地萬里的住家因涉違建等爭議，成為藍綠白三方陣營攻防焦點。藍、白促拆，綠抗拒，賴的老家被蓋上「賴皮寮」印記，更成為庶民街談巷議話題。賴曾提出信託方案，但就職前稱老家價值僅17萬元，無人可承作，又遭人詬病食言。

平心而論，北台灣原礦區有不少民眾的住宅，面臨和賴家一樣難以合法化的困境。賴總統520就職前，國土署傳將援引「北泰雅原住民族特定區域計畫」，助賴的萬里老家解套，消息經媒體披露，又引發公平性風波，橫生波折。

「賴皮寮」風波如何收場，答案今天揭曉。擔任民進黨發言人的新北市議員戴瑋姍，和萬里選出的市議員張錦豪，今天開箱「礦工生活紀念館」，未來接受預約導覽，為這棟礦宅賦予全新身分。

巧合的是致力延續礦業文化的新平溪煤礦博物園區，正因為國土計畫法限制苦尋活路。業者兩年多前申請登錄「文化景觀」，期盼取得文化資產身分繼續營運，至今仍在面對漫長的審議之路，沒法像賴皮寮一樣，在短時間內華麗轉身。

新北市政府今天開會審議新平溪申請案，業者擔心若未過關，園區被迫停止營業事小，但失去這處據點，將是保存台灣礦業文化莫大損失，因此發起連署尋求外界奧援，期待公私部門合作，留下完整工業遺構，並持續和國際分享再利用經驗。