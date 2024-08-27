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千萬宣傳費打水漂？ 世壯運挨轟淪市府運動會 韓國僅27人報名

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員柳采葳質疑，北市府今年編列3200萬元宣傳世壯運，但報名成效不佳。圖／柳采葳辦公室提供
議員柳采葳質疑，北市府今年編列3200萬元宣傳世壯運，但報名成效不佳。圖／柳采葳辦公室提供

雙北世壯運明年5月將登場，不過目前國內報名人數近7成都來自北北基桃，3成來自台北市，其中國外報名人數僅為預期的2成。北市議員柳采葳調閱資料更發現，目前國外的報名人數，前三名分別為香港的584人、日本428人、美國235人。但鄰近韓國原是目標客群，目前卻僅有27人報名。

柳采葳質疑，北市府今年編列3200萬元宣傳世壯運，體育局去年5月也至「韓國全羅北道亞太壯年運動會開幕式」設攤宣傳；觀傳局於「台韓觀光交流會議」、「北台四市拜會韓國觀光公社」發放宣導物、還有「2024大邱炸雞啤酒節」及「韓國海外觀光推廣會」設攤宣傳。針對韓國的世壯運廣告高達5項次，占所有國際廣告露出的13.8%，但報名人數卻吊車尾。

甚至近日她至韓國考察，也未於知名觀光景點看見世壯運的宣傳廣告，宣傳策略是哪個環節出了問題？

至於國內宣傳部分，議員也質疑，苗栗縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣市等11個縣市，北市府竟未投放任何宣傳廣告。若大部分參賽者來自台灣北部，選手等同於在自家附近參賽，根本無法達到推展觀光旅遊的預期經濟效益。甚至市府為提升參與率，發函給各機關及學校「為鼓勵本府員工及教師踴躍報名參賽，報名參賽者得給予公假」，「世界壯年運動會」恐怕淪為「市府運動會」。

根據議員調閱資料顯示，，截至8月18日，世壯運國內已有1萬2052人報名世壯運，報名人數集中於北部，中部、南部、東部縣市報名人數卻不如預期。台北市及新北市共有7074人報名（台北市3,605人、新北市3,469人），佔國內報名人數的58.69%；北北基桃四個縣市的報名人數8,297人（桃園市996人、基隆市227人），佔國內報名人數的68.84%；然而其餘18個縣市僅3,755人報名，佔31.15%。

世壯運 北市府 廣告 觀傳局

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