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機車定檢超容易忘 新北與加油業者合作掃車牌馬上驗

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市環保局與加油站業者合作，只要民眾前往加油，AI車牌辨識系統即能馬上掃描，未完成定檢車輛會立刻通知，還可當場檢驗。圖／新北市環保局提供
新北市環保局與加油站業者合作，只要民眾前往加油，AI車牌辨識系統即能馬上掃描，未完成定檢車輛會立刻通知，還可當場檢驗。圖／新北市環保局提供

機車出廠後5年，每年就要定期檢驗排氣，但常有不少車主沒注意，就吃了逾期的3000元罰單，新北市環保局與加油站業者合作，民眾前往加油，AI車牌辨識系統即能馬上掃描，未完成定檢車輛會立刻通知，還可當場檢驗，也讓新北市定檢率從去年78％，今年至8月已提升到85％。

新北市環保局指出，新北市2023年應定檢數是151萬8千餘量，實際到檢數共118萬6833輛，數量高居全國第一，更是移動汙染源主要來源之一。

環保局長程大維表示，目前規定出廠滿5年機車，車主應自主定期檢驗，為加強宣導及提醒機車車主定檢，除透過寄發明信片方式提醒，也搭配多媒體管道宣導、大專院校校園及偏鄉移動式定檢服務等方式提醒市民定檢，若超過時間未驗，將依空氣汙染防制法，開罰500到3000元。

市府今年與板橋車容坊加油站合作辦理排氣定檢服務，加油站設置有AI車牌辨識系統，只要是未完成定檢的機車，加油時現場即會通知車主，並於現場提供排氣定檢服務，可節省車主時間、免再跑定檢站。

環保局統計，去年定檢率為78%，而今年截至7月新北市機車定檢率已提升至85%以上，將持續透過異業結合的方式，拓展機車排氣定檢服務點。

環保局說，這次板橋車容坊加油站設置全國首創移動式車辨系統結合LED電子看板宣導，民眾於加油時，車牌只要經AI自動判定，即可知該車輛是否完成年度定檢，並顯示於前方LED電子看板提醒車主驗排氣。

板橋黃小姐表示，機車定檢每年都要做，有時候真的會忙忘了，以前驗排氣都要特地跑到機車行或相關認證場地，有這項服務，不僅方便，還可以節省荷包，希望推廣到每個加油站。

環保局表示，大型重機定檢依法亦須完成排煙檢驗及車體安全性檢驗，為避免車主奔波，目前已輔導三重頭庄代檢廠提供同步定檢服務，加上板橋車容坊加油站，新北已有2處針對大型重機提供同步檢驗服務。

加油站 機車族 環保局長 車主

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