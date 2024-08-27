北市抽驗蔬果 多件九層塔、荔枝殘留農藥超標

台北市衛生局今天公布最新生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，50件產品中有12件不合格，其中4件為九層塔、3件為荔枝，皆已要求下架並依違反食品安全衛生管理法裁處。

台北市衛生局7月份前往多家零售業者、餐廳及超市等地，抽驗50件生鮮蔬果的殘留農藥，在今天透過新聞稿公布結果。

衛生局指出，檢驗後有12件產品不符規定，包含4件九層塔、3件荔枝及百香果、白蘿蔔、香菜、龍眼、波蘿蜜各1件，其中百香果抽驗地點為馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋信義店。

衛生局表示，已命業者下架違規產品，並追查來源廠商，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款開罰新台幣6萬元至2億元，來源屬外縣市者則移請當地衛生局處辦。

台北市立聯合醫院建議民眾，為了去除農藥，可以流動清水沖洗水果10至15分鐘，並選購在地且當季的產品，這樣不僅能降低因運輸而產生的碳排放量，需要使用的防腐措施也較少。