影／新北市府員工親子嘉年華 侯友宜與孩童唱跳同樂

新北今舉行員工年度親子嘉年華，市長侯友宜也現身同樂，跟孩童跳起兒歌熱舞。侯表示，他公務員出身最懂大家辛苦，未來除增加托幼外也思考規畫托老；新北人事處表示，活動分兩梯次快300人參與，讓員工利用工作之餘增進親子情感，留下美好回憶。

本報先前曾報導有關地方公務員發展及生涯專題，地方政府想要留住人，除了薪水及發展外，員工福利跟凝聚感也是重要因素，新北過往滿常辦理運動比賽聯誼，今則舉辦員工親子嘉年華，盼員工工作之餘能兼顧家庭，增進親子間之情感，也盼團體活動能鼓舞士氣。

人事處2024親子嘉年華今上午於新北市府大禮堂舉辦，市府員工及親屬分兩梯次，約300人參與，現場除安排親子DIY手作、魔術秀、泡泡秀及手作黏土氣球等，另設有「認識心輔犬」宣導攤位，讓小朋友近距離與心輔犬互動。

員工表示，能有時間利用工作之餘放鬆，真的是很棒的福利，希望未來能多舉辦。侯友宜也突然到場與員工及孩童們同樂，現場氣氛熱烈，眾人在主持人的帶動下開心唱跳。

侯友宜表示，感謝員工們對新北市的付出，特別安排親子嘉年華活動，除讓平時忙於市政的員工能有時間拉近親子之間的感情，另一方面也感謝家人和孩子在背後的支持，使大家在家庭與工作之間能平衡。他感慨，自己也是公務員出身，最了解大家，未來除要再增設更多職員托幼外，也考慮規畫托老相關機構。