賴清德老家書房臥室首曝光 礦工紀念館10月開放預約導覽

賴清德總統執政滿一百天，總統大選期間引發違建爭議、被在野黨譏為「賴皮寮」的新北市萬里老家，賴在選後兌現公益使用承諾，今天成立「萬里礦工生活紀念館」，將在10月正式開放預約導覽，今天首度開放媒體拍攝，包括賴母住的房間、賴總統的書房、通鋪、飯廳等陳設都曝光。

民進黨發言人戴瑋姍、新北市議員張錦豪今天上午在老家前舉行記者會，說明「萬里礦工生活紀念館規畫方案」，有萬里退休礦工分享早年工作和生活點滴，並安排導覽。

戴瑋姍表示，賴清德總統對在地居民感到非常不好意思，他也非常抱歉，因為擔心違建的傳聞，影響到他們的居住正義，因此在上任後積極處理各項事務，希望透過整體的通盤檢討，來協助全台灣各地關於礦區所需要的居住事宜。

戴瑋姍說，賴清德非常在意，要在他老家的地方信託及開放，因此選在今天重要的日子開箱，從今天開始接受預約，10月正式對外開放，採取預約制，萬里礦工生活紀念館是要感謝所有礦工過去帶給台灣經濟奇蹟的努力；未來會信託的方式來加速處理，後續規畫及處理，目前全權委託律師處理中。

張錦豪說，未來每周五、六、日每天上下午各二場導覽，每場十人。因為附近都還有住戶，透過導覽的方式來控制人數及導覽。

賴清德老家今天也開箱，1、2樓全曝光，首度開放媒體拍攝。一進大門是的客廳，現在變成礦石影像攝影展的空間，再往裡面走，中間是總統照顧母親睡覺休息的房間，是1樓的和式空間，最後靠近後門出口處，則是飯廳空間，也是招待朋友來方的地方。

2樓的部分，保持了總統回來的狀況沒有相差太多，是一個小書房，總統回來都會在書桌看書，還放著一個總統的照片，旁邊邊是是一間和式的通鋪，是總總睡覺休息的地方，至今並沒有多大改變。

82歲的老礦工尤武吉回憶，以前賴清德下課都會跑去昭靈宮玩，賴母都會去那裡找他回來，現在賴老家前方的樹林空地就是以前堆置「土堆尾」的地方。