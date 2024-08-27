新北文旦柚上市 循柚香地圖打卡美食還能抽飯店住宿券

新北文旦柚上市，市長侯友宜今日出席文旦柚上市記者會，推薦品嚐果肉香甜Q彈的文旦柚。今年新北市府與八里、五股及林口18家知名美食餐廳及店家推出「柚香地圖」，打卡可抽飯店住宿券。八里區農會今年加碼，將捐贈文旦柚加工品2%銷售收益予唐氏症基金會。

新北市文旦柚產量約7058公噸，其中以八里區最多，有4977公噸，產量約占全市7成。侯友宜表示，市府提倡吃在地、食當季，歡迎民眾一起來柚鄉遊玩、吃在地美食並購買新北文旦柚，和心愛的人分享幸福的滋味。

市府今年推出柚香地圖，特色料理包含柚香甕仔雞、柚香烤雞、柚香咖啡等，民眾9月15日前於合作店家打卡上傳至農業局粉專，可抽八里福朋喜來登酒店雙人住宿券及自助餐券。

此外，八里區農會推出5梯次採果一日遊體驗，第1梯次已額滿，8月31日及 9月1、3、7日4場次開放網路報名。八里在地「青山果園」及「向洋果園」也開放民眾採果體驗，讓民眾體驗親手採摘時令最新鮮的柚子，採果報名資訊請電洽0939682760戴承志、0939682760戴承哲。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，9月7、8日在八里左岸永續環境教育中心前廣場，舉辦文旦柚展售會，現場推出雙倍券活動，50元可換100元、100元換200元，可用於現場消費折抵。