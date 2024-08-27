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房屋、地價稅不符徵收稅率 新北稅收短徵2461萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北審計處查核發現，稅捐處前年辦理房屋及地價稅徵收，卻有適用稅率與規定未依實際用途課稅情形，統計短徵2461萬元。本報資料照片
新北審計處查核發現，稅捐處前年辦理房屋及地價稅徵收，卻有適用稅率與規定未依實際用途課稅情形，統計短徵2461萬元。本報資料照片

11月即將要要繳地價稅，民眾若需變更自用住宅稅率，下月22日前須申請辦理，預計10月25日前收到稅單。地方稅收為當地政府重要財政來源，但新北審計處查核發現，稅捐處前年辦理房屋及地價稅徵收，卻有適用稅率與規定未依實際用途課稅情形，統計短徵2461萬元，遭審計處要求改善。稅捐處則說已運用相關圖資系統進行科技清查，比對異常件數已有減少趨勢。

審計處指出，土地稅法規定已規定地價土地應課徵地價稅，非都市土地農業用地或未規定地價者徵收田賦。另外新北市房屋稅徵收率自治條例規定，自用住宅等依房屋現值1.2％課徵房屋稅，房屋出租營業等依房屋現值3％課徵房屋稅。

但審計處於前年11月查核發現，稅捐處當年辦理地價稅及房屋稅徵時，有部分供作服務業、批發零售、倉儲、製造業等商業用途使用的土地卻使用田賦優惠收稅。另外部分有出租供營業的房屋卻仍以較低的自用稅率房屋稅課稅，審計處因此於去年要求稅捐處改善。

去年底追查後稅捐處已釐正相關稅籍資料，補徵地價稅139件、金額941萬餘元，房屋稅674件、金額1519萬餘元，共2461萬元。

新北市議員廖宜琨表示，目前有許多民眾租屋時會向政府申請租屋補貼，市府應該建立自動查核系統，以利民眾申請相關補助時，系統可自動聯繫稅捐處提示稅率變更，避免短徵情況再發生。

新北市議員劉美芳表示，地方稅是地方政府重要財政來源，稅捐處每年徵收房屋稅、牌照稅、地價稅、娛樂稅等，若未確實徵收容易造成政府財政收入短缺，導致政府於社會福利或公共建設財政吃緊，呼籲稅捐處每年應確實查核徵收標的適用稅率，健全政府預算收支。

稅捐處則表示，稅捐處每年皆會訂定年度地價稅及房屋稅相關清查計畫，針對應予改課案件每年持續性清查，藉此釐正稅籍維護租稅公平。審計處抽查各年度課徵情形所比對資料，因與稅捐處清查作業有時間落差，已運用相關圖資系統進行科技清查，比對異常件數已有減少趨勢。

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