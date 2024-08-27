賴清德老家變紀念館 侯友宜：新北非常關心礦工權益

賴清德總統今逢就職100天，他選前承諾將萬里老家交付信託，並成立礦工生活紀念館供公益使用，今開記者會公布「礦工生活紀念館」開放方案，預計10月正式開放。對此，新北市長侯友宜表示，新北一定會好好努力讓礦工們的權益得到保障，不管在整個審查或資料審定過程中，大家一起共同來解決礦工問題。

侯友宜今早出席新北市紀錄片獎與波士頓台灣影展簽署合作備忘錄暨年度形象影片發布會，受訪時被問到賴清德老家一事，侯僅說，新北一路走來對礦區員工的權益非常關心跟注重，所以要讓礦工權益能得到保障，新北面對權益問題，一定會好好努力，不管在整個審查，或是資料審定過程中，大家一起共同來面對解決礦工的問題。