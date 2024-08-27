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提升學子閱讀寫作力 聯合報攜手新北開課

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
聯合報與新北教育局自2019年合辦公益寫作班，至今邁入第6屆，今年共開30班國中生閱讀寫作課。圖／新北市教育局提供
聯合報與新北教育局自2019年合辦公益寫作班，至今邁入第6屆，今年共開30班國中生閱讀寫作課。圖／新北市教育局提供

聯合報與新北教育局自2019年合辦公益閱讀寫作班，至今邁入第6屆，今年共開30班國中生閱讀寫作課，並以「謠言風波」為題徵件，盼培養學生媒體識讀能力，面對謠言能夠不傳播、不附和，最終從1000件投稿作品中，評選10篇特優、20篇優選、122篇佳作。

聯合報邀專業講師到各校，以系列寫作課程引導教學，培養孩子閱讀力、思辨力及表達力，從取材、觀察到產出，透過範文引導學生組織結構、鍊字造句。教育局長張明文說，為養成公民應有的思辨與表達能力，從學生閱讀力，到逐步轉化為思考力、判斷力，最終化為表達力。張也鼓勵孩子繼續寫作，以文載道、明道，最終貫道，成小小教育實踐家。

溪崑國中校長、教育局閱讀推動小組委員徐淑敏說，教育局重視培植學生閱讀寫作力，透過跨領域、跨文本課程，幫助30所國中生由初階、中階、高階有完整寫作策略。

獲特優的國中生分別來自頭前、江翠、新泰、五股、鶯歌、中平、五峰、溪崑國中及樹林高中、安康高中。

中平國中學生李宜恩說，在閱讀寫作班課程中，講師引導他們學習閱讀、觀察、理解，從各面向思考謠言風波這個主題，除寫作能力明顯提升，也更勇於嘗試、想像。溪崑國中學生李采凌表示，5天課程效益良多，老師透過辯論活動使課程變得有趣，也有助言語表達能力及邏輯清晰度。

公益 國中生 教育局

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