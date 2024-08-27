保存完整 具高度歷史價值 北市星巴克重慶門市 成市定古蹟

星巴克北市重慶門市現址過去是台北市日治時期最早的市街改正建物之一，是當時「民間總督」三好德三郎開設的辻利茶舖原址，建物呈現馬薩式屋頂等建築風格，見證榮町市街發展及繁華榮景，在地及文史人士希望該建物能獲文資身分，昨文資委員通過成為新的市定古蹟。

所有權人委託的建築師呂大吉昨在文資會上說，該建物一開始作為茶舖，屋主三好德三郎是市街改正有功人士，該建物1樓當年作為茶舖營業場所及郵局，2樓居住空間收藏了西鄉隆盛、坂本龍馬等豪傑書畫作品，凸顯屋主當時政商關係良好。

辻利茶舖在二戰後遷回日本京都祇園經營至今，原本地址轉賣給他人後，1956年增建3樓，不過馬薩式屋頂的屋架、木造樓板以及建築原有形式皆保留下來，在對街衡陽路17號及重慶南路1段119號店屋被指定為市定古蹟以後，各界期盼該處能成為市定古蹟。

文資委員今年5月及8月兩度組成專案小組會勘，認為此建物保存完整、有高度歷史價值，見證當時榮町的發展及繁華，展現日治時期街屋建築營造技術與特色，建議同意指定為古蹟。

呂大吉表示，修復再利用時除了將建物回復最初原樣，也期待有機會與京都祇園辻利茶舖合作。