新平溪煤礦博物園區 連署爭活路

新北市新平溪煤礦博物園區前年向文化局提報「文化景觀」登錄及全區保存，去年聽從專家現勘建議，改以重點遺址申請「歷史建築」，園區憂心若無法取得文資身分，會因國土計畫法而停止營運，近日發起搶救行動，市府副秘書長張其強也參與連署。市府今開文資大會審議，文化局說，市府立場是朝保存文化資產為目標，若申請人覺得遺跡有不可切割的一環，可再提出資料做通盤評估。

張其強回應，他是單純從市民立場，表達個人感覺，過去他任觀旅局長時有去過幾次，認同館方保存滿用心，才會簽連署，但文化資產認定還是尊重專業，希望能找到兩全其美辦法。

新平溪煤礦博物園區負責人龔俊逸說，父親龔詠滄生前投資煤礦開採事業，早年向台陽公司買下這處礦場。隨著產業沒落，20多年前轉型為煤礦博物館。前年5月向文化局提報「文化景觀」登錄，並期望全區保存。到了去年8月間終於走到文資現勘程序，並在會議中認定具文化資產價值。館方另聽從建議，改以重點遺址申請為「歷史建築」。

文化局上月再安排現勘，並開文資保存價值審查會。館方事後得知會議結論忽視新平溪園區的系統性價值，例如十分專用側線鐵道與選洗煤場、儲煤槽三位一體，竟被指鐵道「遺構型式簡易，缺乏特殊建築技術價值」，其他如檢量室、翻車台、卸煤斗等決議不列冊追蹤。

龔俊逸說，館方是聽從文化局建議，改以重點遺址申請文資身分，從審議過程來看，顯見文化局以破碎式單點的工業遺跡，分散化文資提報，違反文資法與國際憲章規定，及國內外對新平溪煤礦系統性保存的期待。

立委廖先翔說，煤礦文化資產保存一向都是民間做得比政府好，應該是政府來拜託民間繼續做，並在行政程序上給予協助才對。

國土計畫法即將上路，廖認為，各級政府都應該提供協助，而非本位主義推託，希望新平溪煤礦園區能取得文資身分，若有變數，將邀相關單位共商保存方法。

台北教育大學兼任助理教教授蕭文杰表示，台灣礦業文化資產少，呼籲中央適度介入，賴清德總統是「礦工之子」，別讓礦業文化一一被毀掉。