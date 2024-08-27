聽新聞
test
0:00 / 0:00

新平溪煤礦博物園區 連署爭活路

聯合報／ 記者邱瑞杰劉懿萱／新北報導
新北市新平溪煤礦博物園區以重點遺址申請「歷史建築」，市府今開會審議，館方發起連署尋求奧援，已有多名學者聲援。記者邱瑞杰／攝影
新北市新平溪煤礦博物園區以重點遺址申請「歷史建築」，市府今開會審議，館方發起連署尋求奧援，已有多名學者聲援。記者邱瑞杰／攝影

新北市新平溪煤礦博物園區前年向文化局提報「文化景觀」登錄及全區保存，去年聽從專家現勘建議，改以重點遺址申請「歷史建築」，園區憂心若無法取得文資身分，會因國土計畫法而停止營運，近日發起搶救行動，市府副秘書長張其強也參與連署。市府今開文資大會審議，文化局說，市府立場是朝保存文化資產為目標，若申請人覺得遺跡有不可切割的一環，可再提出資料做通盤評估。

張其強回應，他是單純從市民立場，表達個人感覺，過去他任觀旅局長時有去過幾次，認同館方保存滿用心，才會簽連署，但文化資產認定還是尊重專業，希望能找到兩全其美辦法。

新平溪煤礦博物園區負責人龔俊逸說，父親龔詠滄生前投資煤礦開採事業，早年向台陽公司買下這處礦場。隨著產業沒落，20多年前轉型為煤礦博物館。前年5月向文化局提報「文化景觀」登錄，並期望全區保存。到了去年8月間終於走到文資現勘程序，並在會議中認定具文化資產價值。館方另聽從建議，改以重點遺址申請為「歷史建築」。

文化局上月再安排現勘，並開文資保存價值審查會。館方事後得知會議結論忽視新平溪園區的系統性價值，例如十分專用側線鐵道與選洗煤場、儲煤槽三位一體，竟被指鐵道「遺構型式簡易，缺乏特殊建築技術價值」，其他如檢量室、翻車台、卸煤斗等決議不列冊追蹤。

龔俊逸說，館方是聽從文化局建議，改以重點遺址申請文資身分，從審議過程來看，顯見文化局以破碎式單點的工業遺跡，分散化文資提報，違反文資法與國際憲章規定，及國內外對新平溪煤礦系統性保存的期待。

立委廖先翔說，煤礦文化資產保存一向都是民間做得比政府好，應該是政府來拜託民間繼續做，並在行政程序上給予協助才對。

國土計畫法即將上路，廖認為，各級政府都應該提供協助，而非本位主義推託，希望新平溪煤礦園區能取得文資身分，若有變數，將邀相關單位共商保存方法。

台北教育大學兼任助理教教授蕭文杰表示，台灣礦業文化資產少，呼籲中央適度介入，賴清德總統是「礦工之子」，別讓礦業文化一一被毀掉。

平溪 文化局 文化資產

延伸閱讀

新平溪煤礦博物園區發動連署爭活路 文資申請案明審議

「沒文資身分」平溪煤礦博物館明年恐被迫關門

「全台首座自來水道」巿定古蹟遭設扶手 文化局：開罰30萬並復原

台中彩虹眷村彩繪牆消失 市府控廠商侵權敗訴

相關新聞

雙北YouBike2.0E 最快下周上路

YouBike公共自行車已是不少民眾重要代步工具，雙北民眾期待已久的YouBike2.0E電力輔助車，適合跨縣市通勤、休...

新平溪煤礦博物園區 連署爭活路

新北市新平溪煤礦博物園區前年向文化局提報「文化景觀」登錄及全區保存，去年聽從專家現勘建議，改以重點遺址申請「歷史建築」，...

保存完整 具高度歷史價值 北市星巴克重慶門市 成市定古蹟

星巴克北市重慶門市現址過去是台北市日治時期最早的市街改正建物之一，是當時「民間總督」三好德三郎開設的辻利茶舖原址，建物呈...

提升學子閱讀寫作力 聯合報攜手新北開課

聯合報與新北教育局自2019年合辦公益閱讀寫作班，至今邁入第6屆，今年共開30班國中生閱讀寫作課，並以「謠言風波」為題徵...

汐止仲夏音樂派對登場 MOMO家族吸引大小朋友同歡

汐止區仲夏音樂派對連續舉辦多年，每年透過在地學子的精彩音樂演出，帶給汐止民眾一場夏日音樂饗宴，今年在地企業觀天下有線電視熱情贊助邀請來MOMO家族一起同歡，新北市副市長劉和然和所有來賓也一起與小朋友共舞，為活動帶來最高潮。

2024金山甘藷季好熱鬧 千人齊聚金山焢窯趣

炎炎夏日，金山甘藷季在熱鬧的主活動中宣告開跑，今年依舊吸引上千人到活動現場DIY焢窯烤地瓜，回憶兒時農田記憶也品嚐美味香甜甘藷。此外，金山區公所為了大力行銷甘藷，也舉辦了系列的趣味活動，讓大小朋友在甘藷季主活動中都玩得相當開心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。