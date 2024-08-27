雙北YouBike2.0E 最快下周上路

YouBike公共自行車已是不少民眾重要代步工具，雙北民眾期待已久的YouBike2.0E電力輔助車，適合跨縣市通勤、休閒使用，第一批車輛將提前在9月初起陸續投放，預計年底前雙北總計有1500輛，北市1000輛、新北500輛，最快下周會上路，因數量尚未到位，暫時不會每站都有。

YouBike2.0E有電力輔助，時速可達25公里，適合作為跨縣市通勤或休閒使用，北部地區桃園市已搶先雙北上路，車柱與2.0共用，雙北路邊已可發現不少零星來自桃園車輛。

新北交通局綜合規畫科長吳政諺表示，新北預計2025年前採購2100輛車，9月起首批車輛會與北市同步上線，雙北今年會先投放1500輛，其中500輛是新北採購；目前YouBike1.0已全數退場，新北2.0共計有1341站，2萬1379輛上線。

北市交通局運管科長朱宸佐表示，原和微笑單車公司合約是寫11月底前要投放1000輛YouBike2.0E，考量雙北需求，加上2.0E車輛提早送達，決定9月初上線，雙北一起上路，為避免數量失衡，北市預計每個站點投放，主要集中在橋梁周邊、山區，可能不會每站都有。

吳政諺說，2.0E車輛與2.0高度差不多，因有電力系統，重量比較重，透過電力的搭配，使用者踩踏後，車輛即能提供電力輔助，騎乘更省力。

不少人沒接觸過電力輔助車，吳政諺建議，每個人對速度感受不同，民眾租借時，可在車柱附近先試踩，適應過後再上路會更安全有保障；沒投保免費的公共自行車傷害險，無法租借2.0E。

對於投放地點，吳政彥表示，各區幾乎都會有車輛投入，考量車輛有流動性，不會特別偏重特定區域。

住淡水地區的陳先生說，淡水地勢略有起伏，騎電輔車較省力，希望淡水一帶多投幾輛，才能發揮電輔車更大效用。

市議員鄭宇恩指出，淡水丘陵地形，對年輕人可能還好，但老弱婦孺確實不易，這類地區應投入更多車輛。市議員呂家愷也說，電輔車適合長距離移動使用，北海岸、三鶯等點與點距離較長的觀光地區，需更多電輔車加入，才能發揮更高效益。