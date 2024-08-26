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台北爵士音樂節將登場！13組樂團9月6日起接力「龍來舞」

中央社／ 台北26日電
響應潮台北音樂節，台北捷運公司推出「爵士快線」列車，9月6日起將安排爵士樂團在淡水信義線車廂內快閃演出，市長蔣萬安（粉衣者）25日搶先試乘。圖／台北市政府提供（中央社）
響應潮台北音樂節，台北捷運公司推出「爵士快線」列車，9月6日起將安排爵士樂團在淡水信義線車廂內快閃演出，市長蔣萬安（粉衣者）25日搶先試乘。圖／台北市政府提供（中央社）

北市文化局今天宣布，今年台北爵士音樂節以「龍來舞爵士」為主題，找來國內外13組樂團自9月6日起輪番上陣，邀請民眾在農曆龍年隨著東西方文化激盪譜出的樂曲搖擺。

台北市文化局今天舉辦記者會，宣布2024台北爵士音樂節9月6日起跑，邀請台灣鼓王黃瑞豐、東京中央線、aDAN薛詒丹等13組國內外歌手團體，在大安森林公園舉辦連續3天的戶外音樂會

此次音樂節策展人、河岸留言創辦人林正如表示，爵士樂的發源地在西方，今年主題「龍來舞爵士」（Long Lai Vu Jazz）則帶有東方色彩，象徵爵士樂這20年來在台灣落地生根，造就出新的風貌。

他介紹，此次策展基於國際、跨界、融合、本土及原創5大方向，依序體現在美國傳奇吉他手麥可史登（Mike Stern）、同時是豎琴演奏家及流行歌手的蘇珮卿、Skyline天際線融合爵士樂團、以爵士大樂隊方式呈現台灣小調的唐川大樂隊，及Jazz Supreme樂團與變形蟲爵士樂團等演出卡司身上。

「生活是個五味雜陳的拼盤，爵士樂就是調味佐料」，林正如說，爵士樂象徵著理解他人、帶著尊重去傾聽，這種精神在現代社會顯得格外重要，爵士樂也是一座國際城市文化底蘊的指標，將爵士樂推向市民就是他的策展目的。

台北市副市長林奕華致詞表示，台北爵士音樂節邁入第18屆，長期累積出豐碩的本土、原創果實，成長為台北市重要的音樂節品牌，有前輩也有新血，世代間激盪出的火花令人感動，邀請民眾一起到大安森林公園「龍來舞」。

林奕華說，除了戶外演出，經過「爵代新聲召集令」選出的5組樂團，30日起也會在Oldie Goodie LiveMusic House、REV-NOW、Blue Note Taipei台北藍調3間Live House免費演出，歡迎大家來體驗台灣新生代爵士樂家的活力與能量。

北市 樂團 音樂會

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