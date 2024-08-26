淡水河路祭法會祈求平安 侯友宜為龍船點睛祈福

農曆七月，新北市淡水河河祭路祭文化協會從上週8月23日至25日，於淡水竹圍碼頭舉辦「淡水河河祭路祭薦拔祈福大法會」，法會邁入第23年，每年請高功法師超渡淡水河及主要道路亡魂，以祈地方平安。新北市長侯友宜於到場與祭，並在法師引領下為龍王船及西方船點睛，為市民消災降福，同時也感謝協會將供品捐給弱勢團體，發揮普度的精神。

新北市長侯友宜表示，感謝蔡錦賢議員結合地方團體及里長的力量，每年辦理盛大的祈福法會活動，超渡境內無祀先靈，祈求地方平安。也感謝在場的師父誦經，讓祈福法會順利，讓好兄弟們獲得照顧。淡水近年來有許多重大建設，像是淡江大橋、淡北道路等工程，祈求淡水發展能越來越好，淡水地區的市民都可以安居樂業。

新北市議員蔡錦賢表示，會場中搭建五大壇城，分別為由三寶佛安座的主壇城、超渡淡水河亡靈的超薦壇、祭祀遊蕩魂魄的孤魂壇、為人民消災解厄的消災壇，及供養龍王以得消災降福的龍王壇。另外也恭請慈玄宮玄天上帝、雲林北港朝天宮媽祖蒞臨駐駕法會壇場，一同為民祈福。

民政局長林耀長表示，淡水地方於淡水河畔啟建超渡法會已行之有年，蔡錦賢議員集地方力量正式成立新北市淡水河河祭路祭文化協會，以傳承並發揚傳統，每年都有近千名志工參與，是新北市的重要祭典。