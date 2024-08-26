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吊車拋錨大塞四小時 淡水議員批調撥車道無作用

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
紅樹林捷運站前大型機械起重吊車拋錨大塞四小時，對此市議員鄭宇恩質疑，為何當時調撥車道並沒有啟動，就這樣讓車流塞整晚。圖／紅樹林有線電視提供
紅樹林捷運站前大型機械起重吊車拋錨大塞四小時，對此市議員鄭宇恩質疑，為何當時調撥車道並沒有啟動，就這樣讓車流塞整晚。圖／紅樹林有線電視提供

新北淡水區台二線往淡水方向在紅樹林捷運站前，上週五傍晚有一輛噸位100頓大型機械起重吊車因排檔故障喪失動力，佔用外側車道，造成嚴重回堵塞車，時間更長達四小時，引發淡水人哀嚎，對此市議員鄭宇恩更質疑，為何當時調撥車道並沒有啟動，就這樣讓車流塞整晚。

在這段時間民眾光是從八里到淡水紅樹林，就得花上1個小時半的時間，車流回堵6公里。

市議員鄭宇恩表示，壅塞長達4小時卻不見交通局或警察局展開車道調撥措施，但台二線紅樹林八勢一街至竹圍民生路之間，其實是有調撥車道燈號及標誌等設施，兩個局處卻任由其閒置，包含行控中心，面對交通持續癱瘓仍毫無應變作為。

由於淡水台二線調撥車道在2017年設置時，就是為了要避免重大交通事故或是阻礙車流等情況，所設立的疏導措施，在2021年12月當時也有大型吊車拋錨在路中間導致大塞車，而這次也都沒有啟動調撥車道，對此交通局則是回應，週五下班時段，雙向的車流量都大，沒有啟動調撥機制空間，警方第一時間立即加派員警到場處理，並與義交在路口全力疏導指揮，交控中心亦緊急調整沿線號誌秒數，未來也將將檢討大型及特種車輛通過敏感路段的影響程度，研議評估於尖峰特定時段禁止通行的必要性。

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