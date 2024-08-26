多彎難行危險 汐止康寧街三期人行道盼截彎取直

汐止區康寧街三期道路改善工程正在進行中，針對目前工程進度及路廊規劃設計，今(26)日新北市議員白珮茹邀請相關單位召開說會，而針對目前人行道設計就有幾處轉彎，不但行人不好走，是行車也不安全，現場就協調再評估，讓人行道能夠截彎取直，打造友善的通行環境。

在湖光市民活動中心召開的汐止區康寧街三期道路改善工程說明會上，包括新北市議員白珮茹、里長、里民以及市府養工處、交通局等相關單位都到場參加，一開始先由設計監造單位做簡報，說明目前施工內容以及整體規劃設計，這次工程主要是要讓未來民眾可以從康寧街人行道再銜接到湖前街2巷的人行道，一路通到同興路去捷運站，只是原本主軸應該是在人行道上，不過，目前的設計中卻有多處轉彎，並不是筆直的人行道，也引起地方不滿。

北峰里長陳南海說，很感謝新北市議員白珮茹協助爭取2000多萬來做康寧街三期工程，但是今天來說明會，發現設計圖跟當初看的不一樣，尤其是人行道，目前規劃是像九彎十八拐，不好走，所以，有提議是不是可以走直線，如果還有空間可以規劃自行車通行，這樣人車都安全。

湖光里長杜金泉指出，今天主要是討論人行道的問題，應該要符合人性、安全性，如果截彎取直的話，長輩走起來也安全多了，還有也希望加設自行車道，可以跟人行道分開來，這樣才不會有危險性的問題。

新北市議員白珮茹表示，很感謝市政府及中央的配合，完成了康寧街一、二期的拓寬，三期的部分也在這個暑假動工了，雖然，因為都市計劃的關係，三期的馬路沒辦法像一、二期那麼寬，但是希望能打造友善的人行空間，因為未來三期的工程會銜接捷運SB12站，所以，希望大家能夠有一個很平坦、安全的路廊，走路就可以去搭捷運，三期工程銜接同興路，讓大人小孩、娃娃車、輪椅族，都有順暢的人行空間，所以，今天就施工圖及界面，在人行道的部分，還是有部分的堅持，覺得應該要打造友善的人行空間，讓民眾進出可以更順暢，希望人行路廊可以盡量拉直，也減少突出物，保障機車族安全。

白珮茹強調，今天跟施工單位討論，希望就汽車格能做部分的修正，讓機車族有更多的車格可以停放機車，行走的部分路廊也能做拉直的動作，另外，針對金龍公園，目前市府交通局也在做停車場的開闢，希望部分的車輛可以移到公園來停放，公共建設需要大家的支持，希望康寧街三期改善也能順利推動，配合同興路的打通、路廊的打通，社后地區有更好的生活品質。