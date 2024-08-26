2024金山甘藷季好熱鬧 千人齊聚金山焢窯趣

炎炎夏日，金山甘藷季在熱鬧的主活動中宣告開跑，今年依舊吸引上千人到活動現場DIY焢窯烤地瓜，回憶兒時農田記憶也品嚐美味香甜甘藷。此外，金山區公所為了大力行銷甘藷，也舉辦了系列的趣味活動，讓大小朋友在甘藷季主活動中都玩得相當開心。

新北市府農業局代理局長諶錫輝表示，2024金山甘藷季主活動宣告金山甘藷進入盛產季，今年活動從下午到晚上，共有上千人一起來到主活動旁的農地熱情的堆窯、烤甘藷，趣味十足，也喚起了許多民眾對於甘藷的兒時記憶與喜愛。

每年金山甘藷季都特別開放一旁稻田來做焢窯活動，報名更是常常秒殺，即使是再炎熱的天氣，民眾都攜家帶眷、呼朋引伴來感受傳統焢窯的樂趣。此外，區公所為了大力行銷甘藷，也舉辦了系列的趣味活動，大小朋友在甘藷季主活動中都玩得開心。

金山區長劉昌松說，金山甘藷好吃的秘密來自於火山地質、半砂質黏土土壤排水性佳，加上陽明山系清泉灌溉，讓這裡出土的台農66號甘藷，鬆軟香甜相當可口，每年金山出土兩千頓的產量，堪稱新北市最多，在甘藷季活動後，陸陸續續都還有農友開挖甘藷，金山區公所也歡迎喜愛甘藷好滋味的民眾可以趁著季節到產地採購，並體驗各大農場所開發的甘藷主題相關活動。