汐止仲夏音樂派對登場 MOMO家族吸引大小朋友同歡

汐止區仲夏音樂派對連續舉辦多年，每年透過在地學子的精彩音樂演出，帶給汐止民眾一場夏日音樂饗宴，今年在地企業觀天下有線電視熱情贊助邀請來MOMO家族一起同歡，新北市副市長劉和然和所有來賓也一起與小朋友共舞，為活動帶來最高潮。

這場音樂派對共由4個地方社團和汐止區10所學校音樂團體輪番上陣，帶來多樣化的音樂與舞蹈表演，有充滿藝文氣息的國樂演奏，還有十分精采的跳鼓隊演出等等，展現多元文化的表演藝術魅力，也讓汐止民眾沉浸在一場馬拉松式的音樂饗宴。

汐止區長林慶豐表示，公所致力打造在地音樂盛會，共創團結力量，今年邀請的團體均擁有豐富的演出經驗，為活動增添了不少光彩。活動一開始由中東肚皮舞、民族舞蹈、國標舞和韓風流行舞蹈炒熱現場氣氛，緊接著由樟樹國小合唱團、崇德國小國樂團、青山國中小弦樂團、樟樹實中管樂團、汐止國小及汐止國中國樂團接力演出，這些學校社團在各大學生音樂比賽中屢獲佳績，表演十分精彩。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，以往的活動大多比較偏向大人，這次邀請MOMO家族來，主要是要讓在地的爸爸媽媽將小朋友帶出戶外，一起來現場參與同歡，讓活動更盛大也更圓滿。

活動現場除了可以聆聽音樂演出，還有許多趣味闖關小遊戲，讓活動攤位大排長龍，家長除了可以帶著小朋友一起互動體驗，還能換取小禮物，帶給汐止民眾不一樣的夏日夜晚。