星巴克重慶門市建物成北市定古蹟 屋主代表：盼與原址茶舖合作

星巴克重慶門市現址過去是台北市日治時期最早的市街改正建物之一，是當時「民間總督」三好德三郎開設的辻利茶舖原址，建物風格保馬薩式屋頂等建築風格，更見證榮町市街發展及繁華榮景，在地及文史人士也希望該建物能獲文資身份，今天文資委員通過成為新的市定古蹟。

位於重慶南路一段104號建物，創建於1912年為台北地區最早的市街改築建物之一，日治時曾經營的辻利茶舖建物，為當年重要茶產業銷售據點，也曾為榮町郵便局，建物風格保留當時馬薩式屋頂等建築風格，見證榮町市街發展及繁華榮景，現今做為星巴克重慶門市。

所有權人委託的建築師呂大吉今天在文資會上表示，該建物一開始作為茶舖，屋主三好德三郎是市街改正有功人士，該建物一樓當年作為茶舖營業場所及郵局外，在二樓居住空間收藏了西鄉隆盛、坂本龍馬等豪傑書畫作品，更凸顯屋主當時政商關係良好，就連過世出殯時任總督小林躋造也有出席弔唁。

辻利茶舖在二戰後遷回日本京都祇園經營至今，而原本地址轉賣給他人後，1956年增建3樓，不過馬薩式屋頂的屋架、木造樓板及建築原有形式皆保留下來，在對街衡陽路17號及重慶南路1段119號店屋被指定為市定古蹟後，各界也期盼該處也能成為市定古蹟。

文資委員在今年在5月及8月兩度組成專案小組會勘，認為此建物保存完整、有高度歷史價值，見證當時榮町的發展及繁華，更展現日治時期街屋建築營造技術與特色，建議同意指定為古蹟。

經過委員討論與審制，會議通過該處成為市定古蹟，但也提醒修復再利用時要進一步考究原貌、屋主身分、歷史背景都應列入考量，撰寫修復計畫時應加強著墨其地理與歷史重要性。建物所有權人代表呂大吉也表示，修復再利用時除了將建物回復最初的原樣外，也期待有機會與京都祇園辻利茶舖合作，讓建物有效再利用。