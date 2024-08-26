進站音樂變「聲」爵士風 北捷限定版「爵士快線」列車25日出發

臺北捷運限定版「爵士快線」列車於25日午後，從板南線南港展覽館站出發，臺北市長蔣萬安親自體驗，欣賞爵士樂獨奏與即興合奏會，為9月一連串的潮臺北活動暖場。

臺北市長蔣萬安表示，北捷「爵士快線」，是潮臺北系列活動之一，透過爵士音樂的魅力，讓交通運輸成為美好生活日常的一部分；並且宣布，臺北爵士音樂節將於9月6日至8日在大安森林公園登場，以「龍來舞爵士」作為活動主題，邀大家來享受這場年度音樂盛事；臺北音樂不斷電10週年演唱會亦將於9月7日、8日臺北流行音樂中心盛大舉辦。

臺北捷運表示，8月25日市政府站、西門站進站音樂也搖身變為由臺北爵士大樂隊全新打造爵士風進站音樂；即日起至9月8日淡水信義線，車站進站音樂亦同步變「聲」爵士風；9月6日、7日兩天午後，爵士樂隊將於淡水信義線列車上快閃演出，從經典曲目到臺灣本土爵士組曲皆有，透過在車廂內的音樂演出，展現臺北捷運能為大眾帶來無限的藝文能量。

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