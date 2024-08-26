樹木修剪也有認證！新北市辦景觀樹木修剪技術認證培訓 9月開放報名

為避免樹木遭不當修剪並保護新北市樹木，新北市政府景觀處每年辦理3梯次「景觀樹木修剪技術認證」培訓課程，主要透過專業課程講解及學術科測驗方式，培訓認證考試合格之樹木修剪人員，且自2020年起，新北市、臺北市及桃園市共同簽署「北北桃樹木修剪認證合作MOU」，其修剪合格證可互相認用，未來透過合格修剪人員之普及，提升大台北都會區綠色景觀品質。

新北市景觀處表示，景觀樹木修剪技術認證之證照有效期3年，期滿需再次通過考試與認證，本梯次的樹木修剪認證活動學科課程邀請農業部林業試驗所吳副所長孟玲及邱志明前組長主講，主要課程為樹保法規、樹木生理結構、樹木修剪與維護、修剪人員安全衛生管理等內容，透過專家學者授以學員們專業樹木修剪及保護知識，期以宣達及提高樹木保護概念。

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