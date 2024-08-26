全台唯一24小時觀鳥 台灣國際觀鳥馬拉松後天起開放報名

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的2024台灣國際觀鳥馬拉松，後天（28日）中午12點起在官網開放報名，是全台唯一24小時不間斷由山到海的觀鳥活動名額，因費用全免，還有補助將相關小物贈送，僅限30組，預料將秒殺，主辦單位籲請民眾屆時把握機會報名。

台灣國際觀鳥馬拉松今年邁入第12屆，近年來努力知名度大開，雲嘉南管理處表示，近年來除台灣鳥友，各國鳥類愛好者也紛紛響應參加；去年即有韓國、日本、美國、英國、加拿大、馬來西亞、澳洲等7個國家計10組外籍隊伍報名。今年活動安排11月9至10日在台南北門遊客中心登場，8月28日中午12時在活動官網開放報名，名額僅限30組（每組3-4人）

組別共分為老鳥組(競賽組)、送子鳥組(親子組)及慢飛組(新手體驗組)。活動全程免費，參加者還將獲贈美津濃運動帽及觀鳥特色獎牌，並補助國內參加隊伍在活動日的食、宿、遊、購、行新臺幣2000元，國際隊伍則補助3000元。

雲管處長許宗民說，台灣位於主要候鳥遷徙路徑，是亞澳海線候鳥度冬重要中繼站。雲嘉南濱海地區擁有海洋、濕地和森林三大生態系統，提供豐富棲息資源，每年10月至隔年4月，數萬隻鳥類在此停留和繁殖，形成全台最美的飛羽天堂，也期望透過舉辦活動，邀請國內外的鳥類愛好者來雲嘉南濱海地區，共同體驗觀鳥的震撼與感動。

活動相關訊息請上『2024台灣國際觀鳥馬拉松』活動官網(./program/blocked.gif)，或上「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。