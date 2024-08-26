新北柴油車隨到隨驗 柴油車優級比率達98.4%

新北環保局與交通部公路局台北區監理所合作，針對依法須定檢柴油車，推出隨到隨驗、雙檢合一服務，8月起每月提升到2場次，車主可在監理所一次完成車輛排氣定檢及監理單位要求的安全性檢驗，柴油車檢測為免費服務，檢驗過程僅需約3到5分鐘，可當場核發合格自主管理標章。目前檢驗車輛，高達98.4%都屬於優級標準。

新北市環保局表示，為減少空氣汙染排放量並提升空氣品質，新北市總計納管1978單位業者共計4944輛柴油車輛，數量全國排名第二，檢測合格並取得柴油車自主管理分級標章者，目前優級以上佔98.4%。

環保局表示，對車輛定檢，除發文通知外，若車隊有多輛車需定檢，也可協助安排專案檢驗，希望車主藉由定期檢驗了解自身車況，若車輛為老舊高汙染車輛，鼓勵車主踴躍響應環境部針對柴油車提供相關汰舊換新補助方案。

環保局說，環境部為有效降低空氣汙染，今年1月起若柴油車前一年度稽查不合格者，應連續實施定期檢驗兩年，新北市今年1至7月，因前一年稽查不合格應定檢柴油車計116輛，已完成檢測合格計67輛，其中28輛為限期通知檢驗期間，餘21輛逾期未檢驗將依法告發。

環保局說，新北市與台北區監理所合作提供柴油車雙檢合一，一站式便民服務措施，讓柴油車主完成監理所安全審驗後，隨即展開排煙檢驗，8月起將增加場次，將服務量能提升兩倍，且除原有電話預約到檢服務外，也可隨到隨驗。每月第三、四周的星期三，柴油車主可在上午9:30-12:00及下午13:30-16:30，前往台北區監理所大型車(第四車道)出口處臨時停車格檢測。