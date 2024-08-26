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北市城中添古蹟 辻利茶舖舊址將重返百年前風華

中央社／ 台北26日電

座落於日治時期台北城中最繁華的街口，辻利茶舖舊址今天獲文資委員同意成為市定古蹟，所有權人期盼建物幾年內就能重返百年前風貌，再利用方式也有望與如今的祇園辻利合作。

台北市重慶南路1段104號現為星巴克重慶門市，是日治時期台北最早的市街改正建物之一，又是當時「民間總督」三好德三郎所開設的辻利茶舖原址，在對面衡陽路17號及重慶南路1段119號店屋被指定為市定古蹟後，文史人士無不期盼此建物也獲得文化資產身分被保存。

經建物所有權人主動申請成為市定古蹟，台北市政府文化資產審議委員會分別在5月及8月兩度組成專案小組會勘，認為此建物保存完整、有高度歷史價值，見證當時榮町的發展及繁華，同時展現日治時期街屋建築營造技術與特色，建議同意指定為古蹟。

所有權人委託的建築師呂大吉今天在文資審議會上說明，這棟建物創建於日本大正元年、西元1912年，原本屋主三好德三郎是市街改正的有功人士之一，來台時不僅帶著時任台灣總督樺山資紀的介紹信，出殯時的總督小林躋造也有出席弔唁。

呂大吉指出，建物1樓當年作為辻利茶舖的營業場所及榮町郵局，2樓則是居住空間，收藏了西鄉隆盛、坂本龍馬等豪傑的書畫作品，顯示屋主政商關係良好且熱衷參與社會事務。

呂大吉說，辻利茶舖在二戰後遷回日本京都祇園經營至今，原址則在易主後於1956年增建第3樓，但馬薩式屋頂的屋架、木造樓板及建築原有形式皆保留下來，除了可望修復回原樣，未來再利用時還有機會跟現在的祇園辻利合作。

文資委員聽取報告後提醒，因立面經過整修，修復馬薩式屋頂時要進一步考究原貌，且三好德三郎是當時日本人在台北主要領袖之一，此建物又位於城內榮町與本町的交界處，是日治時期市街改正最重要的見證，撰寫修復計畫時應加強著墨其地理與歷史重要性。

呂大吉回應，此案確實非常重要，很期待這幾年就可以重現建物百年前風華並回復街道榮景，屆時建物的再利用方式也值得期待。文資委員隨後經投票同意指定為市定古蹟。

古蹟 建物 日治時期

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