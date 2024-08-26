新北石碇區長交接 「市長分身」如何協調工作考驗智慧

新北石碇區長今交接，甫卸任的劉彥伯百感交集，談起石碇人口老化及防災等工作，花很多時間協調資源及整合團隊；新就任的林今權是公所體系出身，他強調現在最重要是做好接棒工作。地方人士分析，市長侯友宜選任首重與里長協調能力，區長如同市長分身，每任區長都有他的挑戰在。

新北日前發布新人事令，民政局地方自治科長林今權調任石碇區公所區長，原石碇區長劉彥伯調任民政局兵役勤管科長，兩人今上午於石碇區公所舉行交接典禮。

劉彥伯分享，這一年七個月的時光，真的是人生中沒有想過的機會，想起去年臨危受命，接到人事令到就職僅有兩個工作天，當時面臨穩定團隊士氣的考驗，自己更要扛得起壓力，很多事情都要快速了解來龍去脈，好在團隊幫助下一切順利；這些日子也做了很多地方原規畫之外的事情，包含區入口意象、老街周圍欄杆更新、老街整體美化等。

劉彥伯指出，因為石碇人口老化問題，他也將自己在擔任三重社福中心主任的經驗帶進來，除使原有地方社團功能更多元，也引進外區的單位，並完善課後照顧小衛星計畫等；另外也接洽五個大學社會責任實踐（USR）計畫，帶動地方發展，長者也跟著動起來；更欣慰的是在地輕農也串連起來，大家共同討論如何行銷石碇茶葉。

劉彥伯昨天也與林今權深夜通話一個多小時，希望將工作完整交接出去。林也說，自己從公所系統出身，曾任貢寮區公所課長及主任秘書、汐止和板橋區公所主任秘書，接下來上任最重要就是做好接棒工作，有機會則爭取相關建設經費，希望能將觀光措施做的更加完善。

民政局副局長范姜坤火表示，感謝劉任內陸續推動石碇淡蘭古道吊橋、台電烏塗橋修繕，以及國五下方「北47」停車平台等，其實區長就是市長的分身，很多事情都要考驗智慧，要看怎麼協調工作，要「為成果找方法」。