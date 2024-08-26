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陳佩琪涉開人頭公司 北市聯醫：未掌握證據暫不處分
民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，日前自爆用兒子人頭開公司，上周遭到聯醫約談，不過有媒體認為聯醫因約談陳佩琪之子柯傅堯，聯醫澄清，行政調查權有限，無法要求員工家屬說明，目前調查沒有證據證明陳有開設人頭公司，針對該案會等偵查結果出爐後再議。
陳佩琪日前先在臉書自爆用受限公務員無法當公司負責人，以兒子名義開公司，但由於陳目前還在聯合醫院當醫生，遭外界質疑違法開設人頭公司，但陳又改口稱「是父母疼愛孩子，幫孩子設公司」；16日改口強調是「兒子自己走入銀行開戶，這樣違反什麼公務人員服務法？」七天內三度改口說詞反覆。
聯合醫院上周舉行考績會要陳到場說明，最後掌握資料不足緩議，不過有媒體認為聯醫未約詢陳佩琪兒子到場說明，恐讓陳免受懲戒，聯醫澄清，行政調查無法對院方員工家屬無相應拘束力，不得要求或處分，該公司開設名字非屬醫師本人，加上行政調查權有限，院方決議待偵查結果再議，如無司法調查，將適時依法辦理。
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