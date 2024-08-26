濃郁惡臭只想上車閃人 新北57處公有停車場做汙水接管

新北許多路外停車場早期缺乏汙水接管，不時飄散惡臭。新北水利局表示，57處公有路外停車場接管完工，不僅降低停車場維護管理成本，還解決化糞池人孔發臭問題，民眾現在場內不必忍受臭味而急沖沖離開。

新北不少公有停車場沒有汙水接管，有異味及環境汙染問題，加上水肥車進出，衍生民怨。民眾表示，即便看到平時有人員打掃乾淨，但仍還是有異味，尤其是越靠近人孔附近，屎臭味越濃郁，還滿地蚊子，更擔心夏季帶來惡臭及病媒蚊，因此每次都只想趕快離開，不敢用場內廁所。

水利局長宋德仁表示，公有停車場為交通局管理，由於都市發展較早，早期停車場大多採用化糞池或自設汙水處理設施，為利改善停車環境，交通局自2021年起委託水利局做汙水接管工程，將停車場內的公共廁所納入公共汙水下水道，今已全數接管完成，化糞池及汙水處理設備廢除後，可有效減少孳生病媒蚊及臭味問題，讓民眾停車好安心。