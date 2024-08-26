大巨蛋國慶晚會邀復出？ 蔣萬安：江蕙匹配這一刻

國慶晚會預計10月5日在台北大巨蛋登場，成為大巨蛋首場非體育賽事活動，外界關注首位攻蛋藝人身分，台北市長蔣萬安多次喊話「二姐」江蕙復出，高雄市長陳其邁也積極向江蕙招手，盼復出開唱。蔣昨說，國人一致認可，只有「二姐」可匹配這個歷史時刻，完全沒有政治或演唱會經濟考量。

台語歌后江蕙封麥快9年，對於爭取江蕙復出首攻蛋，蔣萬安說，他最早希望二姐能復出登上大巨蛋演唱，想法非常單純，大巨蛋是國人引領期盼了32年，終於能在去年克服困難完工，舉辦體育賽事，今年更用盡全力排除重重限制，終於可辦非體育賽事。當大巨蛋可以舉辦歷史上第一次非體育賽事，當然希望江蕙可以在這歷史一刻，能復出開唱。

蔣強調，希望江蕙登蛋，與政治或演唱會經濟考量無關，長遠來看，期盼台灣民眾喜愛的歌手、樂團，都可登上大巨蛋。

據了解，北市府正努力與江蕙接洽當中。蔣萬安說，今年國慶晚會在台北舉行，這是暌違多年後，國慶晚會再度回到台北，大家都非常期待。北市府會依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」審查，通過後，國慶晚會就確定會在大巨蛋舉行。