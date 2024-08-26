聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北議員建議款 上半年綠營7人掛零

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市議員每年有1200萬元地方建設建議款額度，新北市主計處公布今年上半年核定金額，以板橋區議員周勝考的725萬最多，民進黨議員戴瑋姍、陳乃瑜、李宇翔、顏蔚慈、黃淑君、卓冠廷、張錦豪上半年都掛零，引發關注。

新北市主計處長吳建國說，主計處主要是負責控帳，議員建議款會先經業務單位評估後才往上簽，如果沒有到主計處來，就不會有相關核定金額。為何沒有簽，局處考量因素包含是否為「資本門」，另也有可能已在例行性預算範圍內，就不會再用議員建議款。

新北主計處公布議員建議款上半年核定金額，總核定1.69億餘元，國民黨議員周勝考725萬3千元居冠，其次是國民黨呂家愷658萬9千元，第三名是無黨籍蘇泓欽的648萬7千元。

民進黨議員最高是林裔綺，核定金額495萬9千餘元；不過戴瑋姍、陳乃瑜、李宇翔、顏蔚慈、黃淑君、卓冠廷、張錦豪上半年核定名冊內，核定金額數都是掛蛋。

黃淑君說，她上半年提出的建議款項目多元，包含板橋消防分隊救護設備、湳興里活動中心鏡子整修、海山國小課桌椅汰換等案，都沒獲市府核定，究竟是市府覺得地方沒需要，還是要透過建議款綁架議員問政？

戴瑋姍說，今年她持續向市府提出建議款項目，以學校設備更新為大宗，其他有鄰里長修路、購置監視器等費用，「侯市長常說要『翻頁』，但真的放不下是侯市長，最後受傷還是市民」。

第一次進入零元名單的張錦豪質疑，這是政治操作，有些議員核定數特別高，證明「有關係就沒關係」。

周勝考說，這些經費大部分是配合學校與公所需求，投入硬體設施改善，案件多是由公所、學校提計畫書，並開會討論，他負責找錢。他強調，公所提計畫書，開會是所有議員都有通知，市府建設沒有分藍綠。

張錦豪 議員

延伸閱讀

上半年新北議員建議款 「七大寇」綠議員恰都掛蛋

新北青年座論壇淡水場 市議員與市民喝咖啡聊市政

議員為特教生暴衝追車 嗆侯友宜「新北孩子要等多久」

三鶯線旁建垃圾處理場引眾怒 狂檢舉用地違法市府開罰了

相關新聞

雙北推高齡友善換居 挨批成效欠佳

為解決老人困老宅問題，新北、台北相繼推出換居計畫，新北上路3年目前有10戶入住，台北推動2年多，僅有11名長輩換屋成功，...

新北議員建議款 上半年綠營7人掛零

新北市議員每年有1200萬元地方建設建議款額度，新北市主計處公布今年上半年核定金額，以板橋區議員周勝考的725萬最多，民...

北市道路挖掘違規 4年近1500件

北市工務局道路挖掘管理中心執掌各機關管線，如台電、自來水管、電信、瓦斯等民生管線，若未依許可開挖將開罰。審計部統計近4年...

大巨蛋國慶晚會邀復出？ 蔣萬安：江蕙匹配這一刻

國慶晚會預計10月5日在台北大巨蛋登場，成為大巨蛋首場非體育賽事活動，外界關注首位攻蛋藝人身分，台北市長蔣萬安多次喊話「...

新北辦印尼移工嘉年華 上萬人擠爆市民廣場

新北市勞工局與駐台北印尼經濟貿易代表處今天在市民廣場舉辦「印尼移工文化嘉年華」活動，邀請印尼歌手Denny Caknan...

拉攏年輕父母 綠新北黨部首站前進新店…蘇巧慧能瓦解深藍態勢？

民進黨新北市黨部今於新店舉辦親子活動，被外界認為是身兼主委的立委蘇巧慧要殺進深藍區。地方人士表示，要瓦解當地深藍態勢仍有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。