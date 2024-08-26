新北議員建議款 上半年綠營7人掛零

新北市議員每年有1200萬元地方建設建議款額度，新北市主計處公布今年上半年核定金額，以板橋區議員周勝考的725萬最多，民進黨議員戴瑋姍、陳乃瑜、李宇翔、顏蔚慈、黃淑君、卓冠廷、張錦豪上半年都掛零，引發關注。

新北市主計處長吳建國說，主計處主要是負責控帳，議員建議款會先經業務單位評估後才往上簽，如果沒有到主計處來，就不會有相關核定金額。為何沒有簽，局處考量因素包含是否為「資本門」，另也有可能已在例行性預算範圍內，就不會再用議員建議款。

新北主計處公布議員建議款上半年核定金額，總核定1.69億餘元，國民黨議員周勝考725萬3千元居冠，其次是國民黨呂家愷658萬9千元，第三名是無黨籍蘇泓欽的648萬7千元。

民進黨議員最高是林裔綺，核定金額495萬9千餘元；不過戴瑋姍、陳乃瑜、李宇翔、顏蔚慈、黃淑君、卓冠廷、張錦豪上半年核定名冊內，核定金額數都是掛蛋。

黃淑君說，她上半年提出的建議款項目多元，包含板橋消防分隊救護設備、湳興里活動中心鏡子整修、海山國小課桌椅汰換等案，都沒獲市府核定，究竟是市府覺得地方沒需要，還是要透過建議款綁架議員問政？

戴瑋姍說，今年她持續向市府提出建議款項目，以學校設備更新為大宗，其他有鄰里長修路、購置監視器等費用，「侯市長常說要『翻頁』，但真的放不下是侯市長，最後受傷還是市民」。

第一次進入零元名單的張錦豪質疑，這是政治操作，有些議員核定數特別高，證明「有關係就沒關係」。

周勝考說，這些經費大部分是配合學校與公所需求，投入硬體設施改善，案件多是由公所、學校提計畫書，並開會討論，他負責找錢。他強調，公所提計畫書，開會是所有議員都有通知，市府建設沒有分藍綠。