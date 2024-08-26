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北市道路挖掘違規 4年近1500件

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
在台北市內挖掘道路必須事先申請、全程攝影，並符合「台北市道路挖掘施工維護管理辦法」；圖為業者挖路埋管線。本報資料照片
在台北市內挖掘道路必須事先申請、全程攝影，並符合「台北市道路挖掘施工維護管理辦法」；圖為業者挖路埋管線。本報資料照片

北市工務局道路挖掘管理中心執掌各機關管線，如台電、自來水管、電信、瓦斯等民生管線，若未依許可開挖將開罰。審計部統計近4年北市違規挖管1447件、罰鍰累計2208萬，其中前3名為台電、工務局與中華電信，占總裁罰件數75.88%。

北市工務局回應，針對道路挖掘違規情形，已成立專案小組並定期開專案檢討會議，違規數有逐年降低，從2022年170件到2023年降至116件，降幅31.8%，市府違規相較台電、中華電信等較少，多半為行政作業疏失，會持續約束廠商。

根據審計部報告，2020至2023年北市道路挖掘管理中心列管各項違規，排序前三為台電公司505件、北市府轄下各機關456件、中華電信137件，3者合計1098件，占裁罰總件數的75.88%。其中北市府轄下違規機關，有北水處157件、衛工處80件、水利處76件、新工處67件、公園處26件。

工務局指出，北市道路基金除罰鍰收入，主要為道路挖掘許可規費及道路修復費，用途是辦理道路挖掘管理等費用支出，2023年罰鍰占整體基金收入來源5.8%。

北市府 台電

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北市道路挖掘違規4年近1500件 市府局處件數占3分之1

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