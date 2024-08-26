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雙北推高齡友善換居 挨批成效欠佳

聯合報／ 記者洪子凱李成蔭／連線報導
新北新店區央北青年社會住宅。本報資料照片
新北新店區央北青年社會住宅。本報資料照片

為解決老人困老宅問題，新北、台北相繼推出換居計畫，新北上路3年目前有10戶入住，台北推動2年多，僅有11名長輩換屋成功，民代質疑成效欠佳，要求檢討計畫、對準需求，才能提高長輩申請意願。

新北婦人周游阿月參與新北高齡友善換居計畫，入住土城員和社宅，她說，以前住的房子沒電梯，膝蓋退化已爬不上樓，換屋後屋況變好，有電梯進出更方便，就醫、買菜、找朋友，出門不再困難重重。

全台北市至少10萬名長者住在沒有電梯的老宅，因應高齡化的浪潮，台北市都發局2022年推動「社宅青銀換居計畫」，上路迄今，僅有11戶入住，議員指出，26處社宅中僅有8處共23戶提供該計畫，交通不便將影響意願。

北市都發局回應，社宅申請者眾多，以致能釋出的房源有限，長者會擔心難適應生活環境，後續將納入多戶型社宅供選擇，讓長者可與家庭照顧者同住。

台北市議員曾獻瑩說，參與該計畫8處社宅中，內湖行善社宅、萬華青年社宅1區、文山興隆D2社宅，這3處位置離捷運站遠，未將長者行的需求納入考量，交通不便，以致計畫推動上更加困難。

新北在2021年推「高齡友善換居方案」，城鄉局統計，新北屋齡逾30年房子超過75萬戶，多為5樓以下無電梯公寓，全市過半數長者居住在這類房子，為改善高齡長者的生活困境，推動友善換居，提供高齡長者多一個選擇。

參加該計畫的長輩，與新北住都中心簽訂包租契約，將原物件出租給符合資格的青年族群。原屋主及其家人則入住新北市社宅。

城鄉局住宅發展科長江怡瑩說明，新北現有10戶簽約入住，戶數有限，加上長者更換生活圈意願較低，實際上有大量需求，目前遞件區域擴及新北16行政區，統計到今年8月，共106戶提出申請。

江怡瑩指出，目前正持續討論精進方式，招租中的中和安邦、新店民安社宅，即留設專案保留戶，讓更多符合資格的申請人能如願換居，預計年底可累計達30戶以上入住。

社宅 電梯

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