新北辦印尼移工嘉年華 上萬人擠爆市民廣場
新北市勞工局與駐台北印尼經濟貿易代表處今天在市民廣場舉辦「印尼移工文化嘉年華」活動，邀請印尼歌手Denny Caknan（丹尼．栅克南）演唱，吸引逾萬人擠爆現場。
勞工局在市民廣場舉辦「印尼移工文化嘉年華」活動，天氣雖然炎熱，但各地印尼移工仍陸續聚集，活動開始前，主辦單位初估湧進約1萬2000人，擠爆現場。
勞工局特別邀請印尼知名歌手Denny Caknan（丹尼．栅克南）演唱。他是在Youtube、IG及抖音皆擁有百萬訂閱創作才子，擅長將傳統印尼音樂元素與近年流行的Pop Jawa風格融合，創造出既本土又現代的音樂作品。
活動首先由來自印尼的移工搖滾樂團 SID'er ROSE開場表演，當Denny Caknan登場就吸引全場尖叫，現場歌手帶動萬人大合唱時，音浪驚人，全場拿出手機拍攝，跟著音樂一起晃動，場面令人印象深刻。
新北市勞工局長陳瑞嘉致詞表示，新北市印尼移工有4萬1000多人，印尼新住民也有4000多人，是移工人數最多的國籍。
他表示，大家離鄉背井來台灣，不論是從事看護或製造業、重大公共工程建設都盡心盡力，對台灣的社會與經濟有相當大的貢獻，希望藉由今天活動，讓印尼移工及新住民朋友度過愉快時光。
勞工局表示，今天除了精彩的印尼舞團、服裝秀與移工樂團等表演，現場也安排印尼美食及傳統蠟染DIY，以及移工法令宣導攤位、免費視障按摩、義剪以及慈濟義診活動，還特別設置民眾休息區，讓移工帶被照顧者一起同樂，共同營造尊重多元、欣賞差異的友善環境。
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