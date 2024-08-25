巴黎長榮五星旗事件 蘇巧慧批：都看得出中國「鴨霸」
巴黎長榮桂冠酒店「五星旗事件」延燒一周後，長榮集團前天發布聲明致歉，表示集團認同「九二共識」及「反對台獨」，引發各界討論，認為是中共以商逼政。立委蘇巧慧批評，台灣人都看得出中國的「鴨霸」；新北市議員陳乃瑜也說，中國是以商逼政，這也更證明台灣民主需要大家一起努力守護。
民進黨新北市黨部今於新店舉辦劇團親子活動，蘇巧慧於活動前聯訪表示，相信更多台灣人，都會覺得中國是如此「鴨霸」行徑，不只是在奧運殿堂上面欺負我國手，甚至是連一般的商業活動，也都是用同樣「鴨霸」的態度，這台灣人都看得出來。
蘇巧慧認為，台灣人替自己的同伴覺得委屈，會替他們加油，也強力譴責中國，如果中國要和台灣人民做朋友，希望台灣人能夠喜歡中國，那麼這樣的手法絕對不要再有。
陳乃瑜也說，可以看到中國在世界各地都用這種以商逼政的方式，甚是還出動了很多「小粉紅」到各地來滋事、鬧事，其實在全世界不論是任何一個地方、任何一個角落都是沒有辦法被接受的。
陳乃瑜表示，這更證明自由民主有多麼重要，沒有自由民主的話，連錢都沒有得賺，連錢包都守不住，也更證明說台灣的民主、自由第一線，真的是需要凝聚大家的共識，一起來守護、一起來努力。
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