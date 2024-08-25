快訊

雙北老屋換居成效差？ 新北擬設保留戶、意向調查機制

美國大選鹿死誰手？預測專家曝賀錦麗目前勝算達54%、指川普犯2錯誤

凱米颱風吹倒違建圍牆…被壓車下7歲弟脫離險境 父嘆：不敢跟他說媽媽過世

巴黎長榮五星旗事件 蘇巧慧批：都看得出中國「鴨霸」

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民進黨新北市黨部今於新店舉辦劇團親子活動，身兼市黨部主委的立委蘇巧慧於活動前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市黨部今於新店舉辦劇團親子活動，身兼市黨部主委的立委蘇巧慧於活動前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

巴黎長榮桂冠酒店「五星旗事件」延燒一周後，長榮集團前天發布聲明致歉，表示集團認同「九二共識」及「反對台獨」，引發各界討論，認為是中共以商逼政。立委蘇巧慧批評，台灣人都看得出中國的「鴨霸」；新北市議員陳乃瑜也說，中國是以商逼政，這也更證明台灣民主需要大家一起努力守護。

民進黨新北市黨部今於新店舉辦劇團親子活動，蘇巧慧於活動前聯訪表示，相信更多台灣人，都會覺得中國是如此「鴨霸」行徑，不只是在奧運殿堂上面欺負我國手，甚至是連一般的商業活動，也都是用同樣「鴨霸」的態度，這台灣人都看得出來。

蘇巧慧認為，台灣人替自己的同伴覺得委屈，會替他們加油，也強力譴責中國，如果中國要和台灣人民做朋友，希望台灣人能夠喜歡中國，那麼這樣的手法絕對不要再有。

陳乃瑜也說，可以看到中國在世界各地都用這種以商逼政的方式，甚是還出動了很多「小粉紅」到各地來滋事、鬧事，其實在全世界不論是任何一個地方、任何一個角落都是沒有辦法被接受的。

陳乃瑜表示，這更證明自由民主有多麼重要，沒有自由民主的話，連錢都沒有得賺，連錢包都守不住，也更證明說台灣的民主、自由第一線，真的是需要凝聚大家的共識，一起來守護、一起來努力。

受到巴黎長榮桂冠酒店被控拒掛中國五星旗事件影響，攜程旅行於14日下架了上海長榮桂冠酒店關鍵字搜尋。示意圖非當事飯店。(路透)
受到巴黎長榮桂冠酒店被控拒掛中國五星旗事件影響，攜程旅行於14日下架了上海長榮桂冠酒店關鍵字搜尋。示意圖非當事飯店。(路透)
民進黨新北市黨部今於新店舉辦劇團親子活動，身兼市黨部主委的立委蘇巧慧於活動前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市黨部今於新店舉辦劇團親子活動，身兼市黨部主委的立委蘇巧慧於活動前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

台灣人 陳乃瑜

延伸閱讀

備戰2026？首場親子活動殺進新北深藍區 蘇巧慧：主動出擊

擔憂賴棒打出頭鳥 新北蘇系、正國會暗流湧動

「只要努力會被看見」劉和然類表態參選 蘇巧慧祝福他

民調顯示選新北市長支持度40％ 李四川表態了

相關新聞

雙北老屋換居成效差？ 新北擬設保留戶、意向調查機制

台灣逐漸邁入高齡化，雙北都推老屋換居，長者提供老公寓做包租代管，就能住進新式電梯社宅，進出家門更方便，但卻遭議員批成效不...

北市大龍新城缺失多…住戶怒要求付修繕費255萬 蔣萬安說話了

台北市大龍新城公辦都更4年多前完工入住，卻發現漏水、電梯壞等問題多，甚至大樓因雷擊損毀需修繕，傳出市長蔣萬安向住戶索討修...

巴黎長榮五星旗事件 蘇巧慧批：都看得出中國「鴨霸」

巴黎長榮桂冠酒店「五星旗事件」延燒一周後，長榮集團前天發布聲明致歉，表示集團認同「九二共識」及「反對台獨」，引發各界討論...

備戰2026？首場親子活動殺進新北深藍區 蘇巧慧：主動出擊

民進黨新北市黨部今於新店舉辦劇團親子活動，由於該區過往屬深藍區，外界認為身兼市黨部主委的立委蘇巧慧可能是提早布局2026...

被讚地表最帥男人跳swing 蔣萬安「潮台北」當代言人秀舞技

台北市長蔣萬安上任後，今年首度舉辦「潮台北」大型音樂活動，其中「潮台北」系列之一的北捷「爵士快線」活動今天下午從南港展覽...

彭振聲明赴議會說明京華城案 蔣萬安：盼儘速釐清真相

京華城案，北市前副市長彭振聲明天將赴議會說明，由於前市長郝龍斌日前專訪時，指京華城這個案子絕對有問題，柯文哲的責任是一定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。