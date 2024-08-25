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雙北老屋換居成效差？ 新北擬設保留戶、意向調查機制
台灣逐漸邁入高齡化，雙北都推老屋換居，長者提供老公寓做包租代管，就能住進新式電梯社宅，進出家門更方便，但卻遭議員批成效不彰。其中台北11戶入住、新北10戶入住。新北城鄉局解釋，因戶數有限及長者意願問題，但其實逾百件申請，接下來將精進機制，包含設保留戶、先調查長輩希望居住地區等。
台北邁入高齡化社會，都發局在111年推動「社宅青銀換居計畫」，但上路3年來，卻僅有11戶入住，遭議員批成效不彰該檢討；同生活圈的新北其實早於110年就推出，因此成效如何也引發關注。
城鄉局住宅發展科長江怡瑩說明，新北目前已有10戶簽約入住，主要是因為戶數有限，再加上有些長者不願更換生活圈所致，但實際上有大量需求，目前遞件區域已擴及新北16區行政區，至8月最新統計，共有106戶提出申請。
江怡瑩指出，目前也正持續討論精進方式，以招租中的中和安邦及新店民安社宅來說，就留設專案保留戶，讓更多符合資格的申請人可以換居，預計年底可累計達30戶以上入住。未來除於新社宅中設有保留戶數外，也都會先調查長者欲居住區域，盡量貼近他們的需求。
以新北「高齡友善換居計畫」入住土城員和社宅的長者周游阿月分享，以前自己住的房子沒有樓梯，自己膝蓋爬不上去，較不方便，起初也覺得住習慣就不想搬了，沒想到搬來很快就習慣，有電梯也很方便，要看醫生、外出走走都可以自己坐電梯，不用再爬樓梯。居住老宅的青年戶江太太也分享，雖然是老公寓，但周遭環境好，月租又便宜，對家庭來說很划算。
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