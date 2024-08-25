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北市大龍新城缺失多…住戶怒要求付修繕費255萬 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天下午出席北捷限定版爵士快線活動。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天下午出席北捷限定版爵士快線活動。記者林麗玉／攝影

北市大龍新城公辦都更4年多前完工入住，卻發現漏水、電梯壞等問題多，甚至大樓因雷擊損毀需修繕，傳出市長蔣萬安住戶索討修繕費255萬。議員陳怡君批，大龍新城是前市長柯文哲任內興建「柯文哲政績，變蔣萬安燙手山芋」，呼籲蔣萬安勿欺軟怕硬，拿住戶開刀！蔣今表示，住戶反映對於新增設施的整體優化，這部分相關費用，市場處會持續跟管委會來討論。

蔣萬安今天下午出席北捷限定版爵士快線活動，蔣說，大龍社宅這個是市場處當時委託都發局設計，然後由新工處按圖施工，當然他上任後，不只是接獲住戶他們所反映的各項缺失，也要求新工處一定要儘速地改善，所以新工處也要求廠商儘速地來改善缺失，目前新工處跟他回報，已經就25項都已經改善完成。

蔣說，剩下有3項是要配合住戶他們的時間進入來進行修繕，這部分會在8月底就可以完成。另一方面，住戶也反映對於新增設施的整體優化，這部分相關費用市場處也會持續跟管委會來討論。

北市新工處也表示，大龍新城住戶進駐啟用至今，尚餘3項保固缺失需配合住戶時間進屋改善，北市府工務局新建工程處已督促廠商將於113年8月底前修繕完成，於工程保固期間亦將持續關注大龍新城使用情形，督促廠商負責保修完妥。

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