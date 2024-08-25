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北捷「爵士快線」列車暖場 蔣萬安親自體驗「潮台北」
台北市長蔣萬安下午親自體驗台北有夠「潮」系列活動，搭乘北捷限定版「爵士快線」列車，為9月份一連串的潮台北活動暖場，邀請台北爵士大樂隊好手進駐3節車廂，演奏好聽的爵士樂。蔣萬安在捷運西門站與現場民眾進行問答互動，與答對的8歲小朋友合影，小朋友熟練的將手搭在市長肩膀，引起現場民眾一陣歡呼。
蔣萬安表示北捷「爵士快線」，是潮台北系列活動之一，透過爵士音樂的魅力，讓交通運輸成為美好生活日常的一部分；並且宣布，台北爵士音樂節將於9月6日至8日在大安森林公園登場，以「龍來舞爵士」作為活動主題，邀大家來享受這場年度音樂盛事；台北音樂不斷電10週年演唱會亦將於9月7日、8日台北流行音樂中心盛大舉辦，開放民眾免費入場。
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