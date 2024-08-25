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3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

統測全國狀元吳承庭騎馬拜文昌 分享心得：有疑必問、有難求解

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
今年統測全國總榜首、成大南工電機科畢業生吳承庭（右）與成大南工電子機群畢業生徐加城（左），今在補習班安排下，身穿狀元袍、戴狀元帽騎在駿馬上，在鑼鼓隊開路下，前往武廟參拜文昌帝君、謝恩師，吸引不少路過民眾目光。圖／民眾提供
今年統測全國總榜首、成大南工電機科畢業生吳承庭（右）與成大南工電子機群畢業生徐加城（左），今在補習班安排下，身穿狀元袍、戴狀元帽騎在駿馬上，在鑼鼓隊開路下，前往武廟參拜文昌帝君、謝恩師，吸引不少路過民眾目光。圖／民眾提供

成大南工電機科畢業生吳承庭，以480.5高分成為今年統測全國總榜首，其除感謝學校的教學幫忙外，吳承庭也在台南知名補習班學習，他今天身穿狀元袍、頭戴狀元帽，以狀元郎之姿騎在駿馬上，前往武廟參拜文昌帝君謝恩師，吸引不少路過民眾目光。

吳承庭說，自己從高一就到育達補習班學習，很感謝學校與補習班的栽培，在師長的積極鼓勵下，以進入台科大為第一目標，雖然在學習過程中，難免遇到挫折和低潮，所幸在師長和同學陪伴下，「有疑必問、有難求解」，終於考取全國最高分。

吳承庭今除分享自己的心路歷程，希望來年學弟妹能夠金榜題名外，更在補習班安排下，與成大南工電子機群畢業生徐加城（錄取台科大電機系）一同身穿狀元袍、頭戴狀元帽騎在駿馬上，在鑼鼓隊開路下，帶領學弟妹一路至武廟參拜文昌帝君，隨後則將文昌筆、2B劃卡筆等分發給學弟妹，象徵薪傳接棒。

育達補習班指出，學生學習除求取專業知識外，更應重視核心素養，因此，鼓勵學子應建構主動學習，擁有跨領域學習能力，同時能夠更認識自己的興趣和性向，在高職階段做好充分學習，為升學做好準備。

今年統測全國總榜首、成大南工電機科畢業生吳承庭（右著紅袍者）與成大南工電子機群畢業生徐加城（左著紅袍者），今在補習班安排下，身穿狀元袍、戴狀元帽騎在駿馬上前往武廟參拜文昌帝君，並與學弟妹分享心得，希望來年學弟妹也能夠金榜題名。圖／民眾提供
今年統測全國總榜首、成大南工電機科畢業生吳承庭（右著紅袍者）與成大南工電子機群畢業生徐加城（左著紅袍者），今在補習班安排下，身穿狀元袍、戴狀元帽騎在駿馬上前往武廟參拜文昌帝君，並與學弟妹分享心得，希望來年學弟妹也能夠金榜題名。圖／民眾提供

台科大 補習

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