統測全國狀元吳承庭騎馬拜文昌 分享心得：有疑必問、有難求解

成大南工電機科畢業生吳承庭，以480.5高分成為今年統測全國總榜首，其除感謝學校的教學幫忙外，吳承庭也在台南知名補習班學習，他今天身穿狀元袍、頭戴狀元帽，以狀元郎之姿騎在駿馬上，前往武廟參拜文昌帝君謝恩師，吸引不少路過民眾目光。

吳承庭說，自己從高一就到育達補習班學習，很感謝學校與補習班的栽培，在師長的積極鼓勵下，以進入台科大為第一目標，雖然在學習過程中，難免遇到挫折和低潮，所幸在師長和同學陪伴下，「有疑必問、有難求解」，終於考取全國最高分。

吳承庭今除分享自己的心路歷程，希望來年學弟妹能夠金榜題名外，更在補習班安排下，與成大南工電子機群畢業生徐加城（錄取台科大電機系）一同身穿狀元袍、頭戴狀元帽騎在駿馬上，在鑼鼓隊開路下，帶領學弟妹一路至武廟參拜文昌帝君，隨後則將文昌筆、2B劃卡筆等分發給學弟妹，象徵薪傳接棒。